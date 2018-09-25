Вудворд потребовал от Моуриньо трофеев
Опубликовав финансовый отчет клуба за прошлый год, исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд потребовал трофеев от главного тренера Жозе Моуриньо.
По итогам прошлого сезона "Юнайтед" показал рекордный доход в размере 590 миллионов фунтов. Разменной монетой стала зарплатная ведомость: она возросла почти до 300 миллионов. Вудворд считает, что такие траты должны окупиться.
"Каждый сотрудник клуба работает ради того, чтобы "Манчестер Юнайтед" добавил очередной трофей к своим 66-ти титулам, а Жозе – к своим 25-ти".
"Рост доход иллюстрирует финансовую защищенность клуба. Заработанные средства позволяют нам претендовать на лучших игроков мира на все более конкурентном рынке", - рассказал Вудворд.
25.09.2018 16:00
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короче Маура турнут до нового года, ждем Зидана в АПЛ.
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каво?
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Походу Моура хотят оутнуть
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Мудила блять
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удоли.
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