Вудворд потребовал от Моуриньо трофеев

Моуриньо и Вудворд Опубликовав финансовый отчет клуба за прошлый год, исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд потребовал трофеев от главного тренера Жозе Моуриньо.

По итогам прошлого сезона "Юнайтед" показал рекордный доход в размере 590 миллионов фунтов. Разменной монетой стала зарплатная ведомость: она возросла почти до 300 миллионов. Вудворд считает, что такие траты должны окупиться.

"Каждый сотрудник клуба работает ради того, чтобы "Манчестер Юнайтед" добавил очередной трофей к своим 66-ти титулам, а Жозе – к своим 25-ти".

"Рост доход иллюстрирует финансовую защищенность клуба. Заработанные средства позволяют нам претендовать на лучших игроков мира на все более конкурентном рынке", - рассказал Вудворд.




Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2018 16:00

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  1. parlor3 25.09.2018 17:08 # parlor3
    короче Маура турнут до нового года, ждем Зидана в АПЛ.

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  2. shinigami 25.09.2018 16:55 # shinigami
    каво?

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  3. chebrec 25.09.2018 16:34 # chebrec
    Походу Моура хотят оутнуть

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  4. quavo 25.09.2018 16:25 # quavo
    Мудила блять

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  5. el-ray 25.09.2018 16:14 # el-ray
    удоли.

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