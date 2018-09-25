Миньоле получил шанс в матче с "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Симон Миньоле заменит Алиссона на матч Кубка Лиги с "Челси".
Под занавес летнего трансферного окна бельгиец заявил, что хочет сменить клуб. Клопп отказался идти на поводу у Миньоле, раскритиковал голкипера и вместо него отпустил Лориса Кариуса.
За стартом сезона Симону пришлось наблюдать со скамейки запасных. Клопп котирует Алиссона выше бельгийца, но в среду вечером даст шанс Миньоле, выпустив его на матч Кубка Лиги с "Челси".
"Вратарь – единственная позиция, по которой я уже определился. За нас совершенно точно сыграет Симон. Он был великолепен все это время. Что касается других игроков, то по ним я приму решение только завтра", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.09.2018 15:00
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Четко Клоп сливает Мигноля)).
Ведь знает что состав будет не айс - и даже Алиссон бы пропустил.
Но тут все выйдет как будто - вот тебе доверили а ты пропустил 1-2 гола.Сиди на банке и не ной днарь.
Какой же Клоп топ - гений и гросс.
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