Миньоле получил шанс в матче с "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Симон Миньоле заменит Алиссона на матч Кубка Лиги с "Челси".

Под занавес летнего трансферного окна бельгиец заявил, что хочет сменить клуб. Клопп отказался идти на поводу у Миньоле, раскритиковал голкипера и вместо него отпустил Лориса Кариуса.



За стартом сезона Симону пришлось наблюдать со скамейки запасных. Клопп котирует Алиссона выше бельгийца, но в среду вечером даст шанс Миньоле, выпустив его на матч Кубка Лиги с "Челси".



"Вратарь – единственная позиция, по которой я уже определился. За нас совершенно точно сыграет Симон. Он был великолепен все это время. Что касается других игроков, то по ним я приму решение только завтра", - цитирует Клоппа Daily Mirror.