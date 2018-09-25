Жиру уговаривает Кэхилла остаться в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру надеется, что капитан "синих" Гари Кэхилл передумает уходить со "Стэмфорд Бридж".

После назначения Маурицио Сарри 31-летний защитник потерял место в стартовом составе "синих". В воскресном матче с "Вест Хэмом" (0:0) Кэхилл получил свои первые игровые минуты в сезоне, но лишь только благодаря травме Антонио Рюдигера.



На прошлой неделе Гари подчеркнул, что может покинуть "Челси" уже в зимнее трансферное окно. Однако Жиру надеется, что его одноклубник не будет бежать от трудностей, а продолжит сражаться за место в составе.



"Я понимаю, что Гари хочет чаще играть. На каком-то этапе карьеры я сам попал в аналогичную ситуацию, и мне тоже это не нравилось. Игроки довольны, только когда выходят на поле".



"Думаю, сердце Гари все еще принадлежит "Челси". Надеюсь, мы сможем его сохранить; он обязательно нам поможет. Он играет за "Челси" уже шесть шесть лет и принес клубу огромную пользу", - цитирует Жиру Goal.