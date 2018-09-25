Гвардиола хочет доминировать в Англии по примеру "Баварии"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет доминировать в Премьер-Лиге так же, как "Бавария" в Бундеслиге.

По мнению Гвардиолы, "Сити" станет топ-клубом только в тот момент, когда научится доминировать в своей стране. В качестве примера Пеп приводит "Баварию", "Ювентус" и "Барселону", которые побеждают в своих лигах год за годом.

"Моим главным приоритетом остается Премьер-Лига. За последние 10 лет "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" минимум семь раз выигрывали чемпионаты своих стран. Они каждый год показывают, что являются топ-клубами. Нам нужна такая же стабильность".

"Если у нас получится, то можно приступать к турнирам с системой плей-офф. В этом сезоне мы постараемся избежать ошибок – например, пройти весь путь в Кубке Лиги", - сообщил Гвардиола The Independent.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 886

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  1. suddenly 25.09.2018 13:22 # suddenly
    Пусть идёт над Менди своим доминирует.

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  2. chr1s8rown 25.09.2018 13:19 # chr1s8rown
    ЛФК не позволит . пидораз

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  3. mancityman 25.09.2018 13:11 # mancityman
    К О Р О Л Ь

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    (ответить)

  4. denk 25.09.2018 13:08 # denk
    только а АПЛ 6 топовых команд, в бундеслиге 1, в италии 1, в испании 3

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  5. lfc-in-my-heart 25.09.2018 13:05 # lfc-in-my-heart
    На каждую Баварию найдется своя Боруссия!

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  6. blackdreamer 25.09.2018 13:04 # blackdreamer
    тупой лысый физрук
    на то апл и топ чем что тут куча равных команд
    мю = мс = бёрнли = саут = чолчей
    типичный пример середняков
    а в других странах всего пара команд уровня эвертона и все

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