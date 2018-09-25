Гвардиола хочет доминировать в Англии по примеру "Баварии"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет доминировать в Премьер-Лиге так же, как "Бавария" в Бундеслиге.
По мнению Гвардиолы, "Сити" станет топ-клубом только в тот момент, когда научится доминировать в своей стране. В качестве примера Пеп приводит "Баварию", "Ювентус" и "Барселону", которые побеждают в своих лигах год за годом.
"Моим главным приоритетом остается Премьер-Лига. За последние 10 лет "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" минимум семь раз выигрывали чемпионаты своих стран. Они каждый год показывают, что являются топ-клубами. Нам нужна такая же стабильность".
"Если у нас получится, то можно приступать к турнирам с системой плей-офф. В этом сезоне мы постараемся избежать ошибок – например, пройти весь путь в Кубке Лиги", - сообщил Гвардиола The Independent.
25.09.2018 13:00
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Последние комментарии:
Пусть идёт над Менди своим доминирует.
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ЛФК не позволит . пидораз
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К О Р О Л Ь
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только а АПЛ 6 топовых команд, в бундеслиге 1, в италии 1, в испании 3
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На каждую Баварию найдется своя Боруссия!
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тупой лысый физрук
на то апл и топ чем что тут куча равных команд
мю = мс = бёрнли = саут = чолчей
типичный пример середняков
а в других странах всего пара команд уровня эвертона и все
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