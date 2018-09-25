Гвардиола хочет доминировать в Англии по примеру "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет доминировать в Премьер-Лиге так же, как "Бавария" в Бундеслиге.

По мнению Гвардиолы, "Сити" станет топ-клубом только в тот момент, когда научится доминировать в своей стране. В качестве примера Пеп приводит "Баварию", "Ювентус" и "Барселону", которые побеждают в своих лигах год за годом.



"Моим главным приоритетом остается Премьер-Лига. За последние 10 лет "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" минимум семь раз выигрывали чемпионаты своих стран. Они каждый год показывают, что являются топ-клубами. Нам нужна такая же стабильность".



"Если у нас получится, то можно приступать к турнирам с системой плей-офф. В этом сезоне мы постараемся избежать ошибок – например, пройти весь путь в Кубке Лиги", - сообщил Гвардиола The Independent.