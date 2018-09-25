Азар хочет посмотреть на Сарри в стрессовой ситуации
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что хочет посмотреть на поведение Маурицио Сарри, когда "синих" застанет кризис.
Комбинационный стиль Сарри уже впечатлил лидеров "Челси", включая Азара и Давида Луиса, о чем они неустанно говорят в своих интервью. Эден наслаждается такой игрой, но хочет посмотреть, что придумает Маурицио после серии без побед.
"Мы держим мяч, комбинируем. Для меня это хорошая новость, я наслаждаюсь таким стилем игры. Мы создаем много моментов, делаем много передач. Это важно".
"Сарри отличный тренер, но легко говорить об этом, когда мы выигрываем. Посмотрим, что произойдет, когда у нас будет кризис. В любом случае Сарри великолепный профессионал. Он доказал это всему миру", - цитирует Азара Sky Sports.
25.09.2018 12:00
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Последние комментарии:
слил ди матео
слил бенитеза
слил моурино
слил конте
вот он большая крыса
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Когда начнется кризис, ты начнешь проситься в Реал, ныть, сливать тренера и показывать убогую игру. Знаем мы уже про ваши кризисы в челси
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Чё там чё там уже лыжи готовят что ли?
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