Азар хочет посмотреть на Сарри в стрессовой ситуации

Азар и Сарри Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что хочет посмотреть на поведение Маурицио Сарри, когда "синих" застанет кризис.

Комбинационный стиль Сарри уже впечатлил лидеров "Челси", включая Азара и Давида Луиса, о чем они неустанно говорят в своих интервью. Эден наслаждается такой игрой, но хочет посмотреть, что придумает Маурицио после серии без побед.

"Мы держим мяч, комбинируем. Для меня это хорошая новость, я наслаждаюсь таким стилем игры. Мы создаем много моментов, делаем много передач. Это важно".

"Сарри отличный тренер, но легко говорить об этом, когда мы выигрываем. Посмотрим, что произойдет, когда у нас будет кризис. В любом случае Сарри великолепный профессионал. Он доказал это всему миру", - цитирует Азара Sky Sports.




Метки Азар, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2018 12:00

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  1. chr1s8rown 25.09.2018 12:48 # chr1s8rown
    слил ди матео
    слил бенитеза
    слил моурино
    слил конте
    вот он большая крыса

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  2. ma1efikus 25.09.2018 12:05 # ma1efikus
    Когда начнется кризис, ты начнешь проситься в Реал, ныть, сливать тренера и показывать убогую игру. Знаем мы уже про ваши кризисы в челси

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  3. chebrec 25.09.2018 12:03 # chebrec
    Чё там чё там уже лыжи готовят что ли?

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