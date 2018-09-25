Азар хочет посмотреть на Сарри в стрессовой ситуации

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что хочет посмотреть на поведение Маурицио Сарри, когда "синих" застанет кризис.

Комбинационный стиль Сарри уже впечатлил лидеров "Челси", включая Азара и Давида Луиса, о чем они неустанно говорят в своих интервью. Эден наслаждается такой игрой, но хочет посмотреть, что придумает Маурицио после серии без побед.



"Мы держим мяч, комбинируем. Для меня это хорошая новость, я наслаждаюсь таким стилем игры. Мы создаем много моментов, делаем много передач. Это важно".



"Сарри отличный тренер, но легко говорить об этом, когда мы выигрываем. Посмотрим, что произойдет, когда у нас будет кризис. В любом случае Сарри великолепный профессионал. Он доказал это всему миру", - цитирует Азара Sky Sports.