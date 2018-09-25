Райт считает, что "Юнайтед" может избавиться от Санчеса

Экс-игрок "Арсенала" Ян Райт считает, что "Манчестер Юнайтед" может избавиться от нападающего Алексиса Санчеса, если тот не улучшит свою форму до конца сезона.

Зарабатывая почти 400 тысяч фунтов в неделю, в 17 матчах Премьер-Лиги за "красных дьяволов" Санчес забил лишь два гола, причем последний случился еще полгода назад.



По мнению Райта, это может навести "Юнайтед" на мысли о расставании с 29-летним чилийцем, хотя найти покупателя на Алексиса, когда тот играет так невыразительно, было бы затруднительно.



"Будь я бизнесменом, я бы посмотрел, как у него будет получаться в остатке сезона, а затем задумался бы об избавлении от него. Из-за того, какую зарплату он получает".



Думаю, прямо сейчас "Юнайтед" посещают мысли: "Как мы можем вернуть свои деньги?" Переход в другой клуб означал бы для Санчеса серьезное понижение зарплаты. Никто не будет платить за него много, когда он так играет".



"Когда у тебя есть Мартиаль и Маркус Рэшфорд, рвущиеся в бой, ему вообще не должно быть гарантировано место в команде. Взгляните на него в "Юнайтед": он не обременен оборонительными обязанностями, у него есть свобода. Он должен значительно прибавить, чтобы оправдать свои выходы в стартовом составе", — сообщил Райт в эфире BBC Radio 5 live.