Райт считает, что "Юнайтед" может избавиться от Санчеса
Экс-игрок "Арсенала" Ян Райт считает, что "Манчестер Юнайтед" может избавиться от нападающего Алексиса Санчеса, если тот не улучшит свою форму до конца сезона.
Зарабатывая почти 400 тысяч фунтов в неделю, в 17 матчах Премьер-Лиги за "красных дьяволов" Санчес забил лишь два гола, причем последний случился еще полгода назад.
По мнению Райта, это может навести "Юнайтед" на мысли о расставании с 29-летним чилийцем, хотя найти покупателя на Алексиса, когда тот играет так невыразительно, было бы затруднительно.
"Будь я бизнесменом, я бы посмотрел, как у него будет получаться в остатке сезона, а затем задумался бы об избавлении от него. Из-за того, какую зарплату он получает".
Думаю, прямо сейчас "Юнайтед" посещают мысли: "Как мы можем вернуть свои деньги?" Переход в другой клуб означал бы для Санчеса серьезное понижение зарплаты. Никто не будет платить за него много, когда он так играет".
"Когда у тебя есть Мартиаль и Маркус Рэшфорд, рвущиеся в бой, ему вообще не должно быть гарантировано место в команде. Взгляните на него в "Юнайтед": он не обременен оборонительными обязанностями, у него есть свобода. Он должен значительно прибавить, чтобы оправдать свои выходы в стартовом составе", — сообщил Райт в эфире BBC Radio 5 live.
25.09.2018 11:00
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Единственный нормальный трансфер - Матич. Все. Остальное - куски кусков. Накупили разнопланового гавнеца, будто десятелетнее школоло в фифе карточки собирало.
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Поимели мы манков, продав им чилийца. Мхитарян тоже совсем не торт, но хоть зп у него не такая запредельная. Бомбит у манков, бомбит)) И Гвардиола в сторонке тихо ржет впридачу))
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китайцы заплатят
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Ему пох. Он свои бабки получает и ему абсолютно насрать будет ли он в старте или греть лавку. Норм так качнул мешков из пригорода.
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Вообще стух
В Челси его
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