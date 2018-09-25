Эмери: "Лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают в Премьер-Лиге"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери считает, что Премьер-Лига обладает лучшими игроками и лучшими командам в мире.

Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Как это часто бывает, футбольные чиновники обделили вниманием выступающих в Премьер-Лиге звезд, не считая премии имени Ференца Пушкаша Мохамеду Салаху и включения Давида Де Хеа, Нголо Канте, Эдена Азара в символическую сборную.

Однако Эмери, поработавший в испанской Ла Лиге и французской Лиге 1, считает, что в лучший футбол играют именно на английских полях.

"Что меня удивляет в Премьер-Лиге относительно мест, где я работал раньше? Здесь очень тяжело. Здесь очень классные команды, и в каждом матче, как вчера против "Эвертона", тебе приходится очень сложно".

"Здесь очень хорошие игроки, и я думаю, лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают именно в Премьер-Лиге, они здесь", — сообщил Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 10:00

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  1. firmino9 25.09.2018 11:26 # firmino9
    Таки есть.

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  2. vyrentz 25.09.2018 10:29 # vyrentz
    Логично, во всем мире есть всего 4 клуба уровня топ 6 АПЛ. Хотя, очередной испанский середняк развалит Муму и все покажется не таким однозначным

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  3. toledo 25.09.2018 10:09 # toledo
    Наш человек

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