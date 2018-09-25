Эмери: "Лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают в Премьер-Лиге"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери считает, что Премьер-Лига обладает лучшими игроками и лучшими командам в мире.
Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Как это часто бывает, футбольные чиновники обделили вниманием выступающих в Премьер-Лиге звезд, не считая премии имени Ференца Пушкаша Мохамеду Салаху и включения Давида Де Хеа, Нголо Канте, Эдена Азара в символическую сборную.
Однако Эмери, поработавший в испанской Ла Лиге и французской Лиге 1, считает, что в лучший футбол играют именно на английских полях.
"Что меня удивляет в Премьер-Лиге относительно мест, где я работал раньше? Здесь очень тяжело. Здесь очень классные команды, и в каждом матче, как вчера против "Эвертона", тебе приходится очень сложно".
"Здесь очень хорошие игроки, и я думаю, лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают именно в Премьер-Лиге, они здесь", — сообщил Эмери Sky Sports.
25.09.2018 10:00
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Таки есть.
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Логично, во всем мире есть всего 4 клуба уровня топ 6 АПЛ. Хотя, очередной испанский середняк развалит Муму и все покажется не таким однозначным
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Наш человек
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