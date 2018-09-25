Эмери: "Лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают в Премьер-Лиге"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери считает, что Премьер-Лига обладает лучшими игроками и лучшими командам в мире.

Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Как это часто бывает, футбольные чиновники обделили вниманием выступающих в Премьер-Лиге звезд, не считая премии имени Ференца Пушкаша Мохамеду Салаху и включения Давида Де Хеа, Нголо Канте, Эдена Азара в символическую сборную.



Однако Эмери, поработавший в испанской Ла Лиге и французской Лиге 1, считает, что в лучший футбол играют именно на английских полях.



"Что меня удивляет в Премьер-Лиге относительно мест, где я работал раньше? Здесь очень тяжело. Здесь очень классные команды, и в каждом матче, как вчера против "Эвертона", тебе приходится очень сложно".



"Здесь очень хорошие игроки, и я думаю, лучшие игроки и лучшие команды в мире выступают именно в Премьер-Лиге, они здесь", — сообщил Эмери Sky Sports.