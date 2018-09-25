Моуриньо нравится давление Кубка Лиги

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему нравится давление, связанное с выступлением в кубковых соревнованиях.

Во вторник вечером против "Дерби" подопечные Моуриньо возьмут старт в Кубке Лиги. На сей раз у "красных дьяволов" не будет права на ошибку — ни переигровок, ни даже экстра-таймов обновленный регламент турнира не предусматривает, но Жозе это только одобряет.



"Я люблю кубки. Мне нравится ощущение игры на вылет: когда ты побеждаешь, ты остаешься в соревновании, если проиграл — вылетаешь. Мне нравится это давление, и я правда думаю, что болельщикам оно тоже нравится".



"В данный момент у тебя нет даже возможности сыграть дополнительные 30 минут после ничьей — игра сразу переходит к серии пенальти, что очевидным образом уравнивает шансы до 50 на 50".



"Думаю, это хорошо, что нет экстра-таймов, нет лишних минут, особенно для выступающих в еврокубках команд и особенно в заключительных стадиях соревнования, когда экстра-таймы даются очень, очень тяжело", — сообщил Моуриньо Sky Sports.