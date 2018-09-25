Пикфорд считает Де Хеа лучшим голкипером мира

Давид Де Хеа Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд назвал Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" лучшим вратарем мира.

Минувшим летом Де Хеа жестко критиковали за невыразительную игру за сборную Испании на Чемпионате Мира в России. Однако Давид вернулся в свой клуб и быстро обрел прежнюю уверенность, убедив многих, включая Пикфорда, что ему нет равных.

"Де Хеа, вероятно, является лучшим игроком на нашей позиции в мире. Любой вратарь хочет быть лучшим, но им можно стать, только показывая надежную игру, делая сейвы и становясь лучшим игроком матча".

"Мануэль Нойер был лучшим все последние годы, но большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы. Это позволило Де Хеа укрепиться в статусе лучшего", - цитирует Пикфорда The Telegraph.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Пикфорд, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2018 08:00

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