"Юнайтед" и "Реал" поспорят за Френки Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" готов сойтись в битве с "Реалом" за полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга.

За последние месяцы 21-летнего Де Йонга сватали в различные топ-клубы Европы, включая "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Барселону", "Баварию" и ПСЖ. Однако голландское издание De Telegraaf называет главными претендентами на Френки "Юнайтед" и "Реал", чьи скауты просматривали игрока на недавнем матче "Аякса" против АЕКа в Лиге Чемпионов.



В данный момент клуб из Амстердама оценивает свою восходящую звезду в 80 миллионов евро (72 млн. фунтов), однако спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс в любом случае предпочитает повременить с продажей Де Йонга до окончания сезона.



"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом. Вам следует спросить Марка Овермарса. Я направляю к нему все клубы, которые контактируют со мной", — сообщил агент игрока Али Дурсун.



Добавим, что Де Йонг также способен сыграть центрального защитника. В июне Френки дебютировал за сборную Голландии, а за свой клуб провел уже полсотни матчей, включая финал Лиги Европы против "Юнайтед" в 2017 году.