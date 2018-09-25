Моуриньо устроил разнос Погба в раздевалке после матча с "волками"

Гневная речь полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба после ничейного матча против "Вулверхэмптона" была вызвана разносом, который устроил своей звезде главный тренер Жозе Моуриньо.

Напомним, после упущенной победы против новичка Премьер-Лиги (1:1) Погба раскритиковал план Моуриньо на эту игру. Поль выразил мнение, что "красные дьяволы" должны быть смелее и больше атаковать, когда выступают дома.



Однако у столь пламенной речи в исполнении 25-летнего француза есть своя причина. Именно Погба потерял мяч в центре поля, после чего "волки" забили ответный гол, и Моуриньо не оставил это без внимания во время разбора полетов в раздевалке.



По информации The Sun, Жозе "был в ярости" и заявил Полю, что тому требуется играть с большей концентрацией. Погба воспринял эту критику слишком близко к сердцу и в общении с прессой выставил Моуриньо как главного виновника поражения из-за чересчур трусливой тактики.



Таким образом, это свидетельствует о том, что отношения Погба и Моуриньо в очередной раз достигли дна. Если Поль и Жозе не смогут уладить свои разногласия, то руководству клуба, возможно, придется пойти на один из двух шагов: или расстаться со своим самым дорогим игроком, или сменить главного тренера.