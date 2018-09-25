Моуриньо устроил разнос Погба в раздевалке после матча с "волками"

Поль Погба Гневная речь полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба после ничейного матча против "Вулверхэмптона" была вызвана разносом, который устроил своей звезде главный тренер Жозе Моуриньо.

Напомним, после упущенной победы против новичка Премьер-Лиги (1:1) Погба раскритиковал план Моуриньо на эту игру. Поль выразил мнение, что "красные дьяволы" должны быть смелее и больше атаковать, когда выступают дома.

Однако у столь пламенной речи в исполнении 25-летнего француза есть своя причина. Именно Погба потерял мяч в центре поля, после чего "волки" забили ответный гол, и Моуриньо не оставил это без внимания во время разбора полетов в раздевалке.

По информации The Sun, Жозе "был в ярости" и заявил Полю, что тому требуется играть с большей концентрацией. Погба воспринял эту критику слишком близко к сердцу и в общении с прессой выставил Моуриньо как главного виновника поражения из-за чересчур трусливой тактики.

Таким образом, это свидетельствует о том, что отношения Погба и Моуриньо в очередной раз достигли дна. Если Поль и Жозе не смогут уладить свои разногласия, то руководству клуба, возможно, придется пойти на один из двух шагов: или расстаться со своим самым дорогим игроком, или сменить главного тренера.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 05:55

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  1. gringo1990 25.09.2018 06:24 # gringo1990
    А вот и подводные крысы

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  2. chebrec 25.09.2018 06:22 # chebrec
    Экс-игрок «Тоттенхэма»: гол Салаха не был лучшим даже в АПЛ
    Райан Мэйсон, бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур», остался недоволен результатами премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол сезона, которая была вручена полузащитнику «Ливерпуля» Мохамеду Салаху за гол в ворота «Эвертона» в матче АПЛ.

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  3. mr-tsoy 25.09.2018 06:19 # mr-tsoy
    Двоих убрать

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