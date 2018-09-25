Лофтус-Чик не сыграет с "Ливерпулем" в Кубке Лиги

Рубен Лофтус-Чик Планы полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика ворваться в планы главного тренера Маурицио Сарри оказались нарушены травмой.

В этом сезоне Лофтус-Чик пока отметился лишь двумя появлениям на замену во вторых таймах. Рубен не получил своего шанса против ПАОКа в Лиге Европы на прошлой неделе и явно рассчитывал сыграть против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.

Однако The Telegraph стало известно, что воспитанник "синих" не выйдет на поле "Энфилда" в среду вечером. Причиной тому является травма, характер которой не раскрывается.

Известно лишь то, что в субботу 22-летнему полузащитнику была сделана инъекция, из-за чего Рубен не принял участия в воскресном дерби с "Вест Хэмом". Пройдет примерно неделя, прежде чем Лофтус-Чик снова сможет играть в футбол.

Добавим, ранее сам Лофтус-Чик говорил, что задумается об уходе из родного клуба в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшится. Пока есть все предпосылки к тому, что зимой Рубен действительно отправится в аренду.



Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 06:00

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  1. chr1s8rown 25.09.2018 06:13 # chr1s8rown
    пусть выйдет основа щельси . разкатаем их и со вторым составом

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