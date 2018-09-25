Де Хеа, Канте и Азар вошли в символическую сборную FIFPro 2018 года

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и полузащитники "Челси" Нголо Канте с Эденом Азаром вошли в символическую сборную 2018 года по версии FIFPro.

Несмотря на то, что лучшим голкипером 2018 года был признан Тибо Куртуа из "Реала", на последнем рубеже символической сборной оказался Де Хеа. Этот парадокс стал возможен благодаря тому, что первую награду вручает ФИФА, а состав команды World11 определяется посредством голосования членов FIFPro — Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.



Также футболисты отдали свои голоса двум представителям "Челси", оценив успехи Канте и Азара на Чемпионате Мира в России. Первый привел сборную Франции с золотым медалям, второй — к бронзовым.



Символическая сборная ФИФА FIFPro World11 2018



Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"); Дани Алвес ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал"); Эден Азар ("Челси"), Нголо Канте ("Челси"), Лука Модрич ("Реал"); Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона")