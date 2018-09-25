Де Хеа, Канте и Азар вошли в символическую сборную FIFPro 2018 года

Нголо Канте и Эден Азар Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и полузащитники "Челси" Нголо Канте с Эденом Азаром вошли в символическую сборную 2018 года по версии FIFPro.

Несмотря на то, что лучшим голкипером 2018 года был признан Тибо Куртуа из "Реала", на последнем рубеже символической сборной оказался Де Хеа. Этот парадокс стал возможен благодаря тому, что первую награду вручает ФИФА, а состав команды World11 определяется посредством голосования членов FIFPro — Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Также футболисты отдали свои голоса двум представителям "Челси", оценив успехи Канте и Азара на Чемпионате Мира в России. Первый привел сборную Франции с золотым медалям, второй — к бронзовым.

Символическая сборная ФИФА FIFPro World11 2018

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"); Дани Алвес ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал"); Эден Азар ("Челси"), Нголо Канте ("Челси"), Лука Модрич ("Реал"); Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона")



Метки FIFPro, Азар, Де Хеа, Канте, Манчестер Юнайтед, награды, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2018 00:15

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 25.09.2018 01:11 # gerrard08
    При том что Салах номинирован в тройку лучших игроков за прошлый сезон.
    Они немного ебобо походу.

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  2. meshuggah 25.09.2018 01:08 # meshuggah
    Очередная порция мочи на залупуль

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  3. kojan 25.09.2018 00:59 # kojan
    щас ливерня начнёт портить воздух, по что Серхио Рамоса включили, почему не чМО...

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  4. ccchelsea 25.09.2018 00:57 # ccchelsea
    Вместо Де Хэя в сборной должен быть Навас или Куртуа, вместо Алвеса Павар, вместо Мбаппе Де Брюйне, вместо Месси Салах. Так было бы справедливей всего.

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  5. manutd-20champ 25.09.2018 00:52 # manutd-20champ
    забыли кариуса и араба колбасного

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  6. mancunia-planet 25.09.2018 00:45 # mancunia-planet
    Фифа пидаразы

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  7. lahmatyj 25.09.2018 00:40 # lahmatyj
    Алвес ващет в псж еще с 17-го.

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  8. murderface616 25.09.2018 00:21 # murderface616
    помогите найти лузерпульцев в символической сборной

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