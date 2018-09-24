Салах получил премию имени Ференца Пушкаша
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.
В своем дебютном сезоне за клуб с "Энфилда" после перехода из "Ромы" Салах наколотил 44 гола, но особенно зрелищным получился тот, что он забил в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" 10 декабря.
ФИФА по достоинству оценила технику и завершающий удар 26-летнего египтянина, и сегодня на церемонии вручения ежегодных наград в Лондоне Салах получил свой приз.
В борьбе за премию имена Пушкаша Мохамед опередил Гарета Бэйла, Дениса Черышева, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана Де Арраскаэту, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара и Рикарду Куарежму.
Добавим, что награда лучшему голкиперу 2018 года досталась Тибо Куртуа, который минувшим летом ушел из "Челси" в "Реал".
24.09.2018 22:25
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цитата со спорца
"В Египте голосовали даже собаки"
а по факту сюрр еще тот
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топарь
заслужил
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на самом деле хер его знает)
1. С одной стороны видать в фифа совесть грызёт за то что Мо не получит награду лучшего, хотя по делу Модрич заслужил больше. Поэтому и эта подачка с лучшим голом.
2. Это явно не самый лучший гол. Гол Бэйла и Кр были по красивее, чего уж там.
3. Да даже из всех прошлогодних голов Мо это был не лучший. Имхо, Роме и Шпорам он положил намного красивее.
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Рот Клоппа постарался, иначе не оправдаешь. Самый слабый гол пушкаша на моей памяти. Ну хоть какой-то успех для колбасы
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Лол что?
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это что 1 апреля ?
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