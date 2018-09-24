Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.

В своем дебютном сезоне за клуб с "Энфилда" после перехода из "Ромы" Салах наколотил 44 гола, но особенно зрелищным получился тот, что он забил в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" 10 декабря.



ФИФА по достоинству оценила технику и завершающий удар 26-летнего египтянина, и сегодня на церемонии вручения ежегодных наград в Лондоне Салах получил свой приз.



В борьбе за премию имена Пушкаша Мохамед опередил Гарета Бэйла, Дениса Черышева, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана Де Арраскаэту, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара и Рикарду Куарежму.



Добавим, что награда лучшему голкиперу 2018 года досталась Тибо Куртуа, который минувшим летом ушел из "Челси" в "Реал".



