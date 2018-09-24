Салах получил премию имени Ференца Пушкаша

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.

В своем дебютном сезоне за клуб с "Энфилда" после перехода из "Ромы" Салах наколотил 44 гола, но особенно зрелищным получился тот, что он забил в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" 10 декабря.

ФИФА по достоинству оценила технику и завершающий удар 26-летнего египтянина, и сегодня на церемонии вручения ежегодных наград в Лондоне Салах получил свой приз.

В борьбе за премию имена Пушкаша Мохамед опередил Гарета Бэйла, Дениса Черышева, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана Де Арраскаэту, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара и Рикарду Куарежму.

Добавим, что награда лучшему голкиперу 2018 года досталась Тибо Куртуа, который минувшим летом ушел из "Челси" в "Реал".



Метки видео, Ливерпуль, награды, Салах, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2018 22:25

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  1. red-devil-4ever 24.09.2018 23:12 # red-devil-4ever
    цитата со спорца
    "В Египте голосовали даже собаки"
    а по факту сюрр еще тот

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  2. electric 24.09.2018 22:45 # electric
    топарь
    заслужил

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  3. gerrard08 24.09.2018 22:38 # gerrard08
    на самом деле хер его знает)
    1. С одной стороны видать в фифа совесть грызёт за то что Мо не получит награду лучшего, хотя по делу Модрич заслужил больше. Поэтому и эта подачка с лучшим голом.
    2. Это явно не самый лучший гол. Гол Бэйла и Кр были по красивее, чего уж там.
    3. Да даже из всех прошлогодних голов Мо это был не лучший. Имхо, Роме и Шпорам он положил намного красивее.

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  4. daikirai 24.09.2018 22:37 # daikirai
    Рот Клоппа постарался, иначе не оправдаешь. Самый слабый гол пушкаша на моей памяти. Ну хоть какой-то успех для колбасы

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  5. ganinilyha 24.09.2018 22:34 # ganinilyha
    Лол что?

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  6. sj606 24.09.2018 22:31 # sj606
    это что 1 апреля ?

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