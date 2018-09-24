Невеш обещает, что "Вулверхэмптон" снимет скальп с других грандов Премьер-Лиги

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш пообещал, что его команда доставит проблемы всем грандам Премьер-Лиги.

К концу сентября "волки" успели отнять очки у обоих клубов из Манчестера. Невеш не хочет останавливаться на достигнутом и обещает проблемы "Ливерпулю", "Челси", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".



"Мы хотим показывать такую игру в каждом матче. Мы играем так, как будто проводим последний матч в нашей жизни. Вот в чем заключается наша работа".



"Мы не думаем о сопернике, мы не считаем их какими-то супергероями. Если мы создали проблемы "Юнайтед" и "Сити", то можем создать их любой команде. Против нас очень трудно играть", - сообщил Невеш Daily Mirror.