Невеш обещает, что "Вулверхэмптон" снимет скальп с других грандов Премьер-Лиги
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш пообещал, что его команда доставит проблемы всем грандам Премьер-Лиги.
К концу сентября "волки" успели отнять очки у обоих клубов из Манчестера. Невеш не хочет останавливаться на достигнутом и обещает проблемы "Ливерпулю", "Челси", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".
"Мы хотим показывать такую игру в каждом матче. Мы играем так, как будто проводим последний матч в нашей жизни. Вот в чем заключается наша работа".
"Мы не думаем о сопернике, мы не считаем их какими-то супергероями. Если мы создали проблемы "Юнайтед" и "Сити", то можем создать их любой команде. Против нас очень трудно играть", - сообщил Невеш Daily Mirror.
24.09.2018 22:00
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Зубки еще не отрасли кусать Красных, вон пусть грызут гпенсов и скамцо, само то пока волчатам!
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с такими темпами превратятся в пенсов - кукареку зашкаливает
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