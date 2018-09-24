Невеш обещает, что "Вулверхэмптон" снимет скальп с других грандов Премьер-Лиги

Невеш и Санчес Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш пообещал, что его команда доставит проблемы всем грандам Премьер-Лиги.

К концу сентября "волки" успели отнять очки у обоих клубов из Манчестера. Невеш не хочет останавливаться на достигнутом и обещает проблемы "Ливерпулю", "Челси", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".

"Мы хотим показывать такую игру в каждом матче. Мы играем так, как будто проводим последний матч в нашей жизни. Вот в чем заключается наша работа".

"Мы не думаем о сопернике, мы не считаем их какими-то супергероями. Если мы создали проблемы "Юнайтед" и "Сити", то можем создать их любой команде. Против нас очень трудно играть", - сообщил Невеш Daily Mirror.




Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2018 22:00

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  1. lfc-in-my-heart 24.09.2018 22:52 # lfc-in-my-heart
    Зубки еще не отрасли кусать Красных, вон пусть грызут гпенсов и скамцо, само то пока волчатам!

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  2. electric 24.09.2018 22:47 # electric
    с такими темпами превратятся в пенсов - кукареку зашкаливает

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