Исмаила Сарр попал на радар к "Арсеналу"

"Арсенал" проявляет серьезный интерес к сенегальскому вингеру "Ренна" Исмаиле Сарру.

20-летний Сарр обратил на себя внимание множества европейских клубов, включая представителей Премьер-Лиги, своей игрой за сборную Сенегала на Чемпионате Мира в России минувшим летом.



С тех пор скауты "Арсенала" внимательно следят за успехами Исмаилы, который на прошлой неделе забил блестящий гол за "Ренн" против "Яблонеца" в рамках Лиги Европы.



Как стало известно Daily Mirror, в данный момент главным конкурентом "канониров" в борьбе за Сарра, которого по стилю игры часто сравнивают с Усманом Дембеле из "Барселоны", является "Интер".



"Ренн" оценивает свою восходящую звезду в 20 миллионов фунтов, однако надеется удержать Исмаилу хотя бы до конца сезона.



