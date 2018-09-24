Лэмпард предвкушает противостояние с Моуриньо

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард признался, что находится в предвкушении противостояния со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.

Во вторник вечером Лэмпард привезет "баранов" на "Олд Траффорд", чтобы сразиться со своим бывшим боссом по "Челси". Жозе оказал большое влияние на карьеру Фрэнка как игрока, и теперь англичанин готов испытать новые ощущения и получить новый опыт, противостоя Моуриньо как тренер.



"Я помню, мне было 25, когда Жозе Моуриньо прибыл в "Челси". Моя карьера тогда получила большой толчок — наверное, благодаря его характеру и той уверенности, которая передалась мне".



"Учитывая это, будет интересно сразиться с ним как тренер. Таков футбол, здесь случаются безумные пересечения, которые раньше мы и представить себе не могли".



"Его тренерские достижения говорят сами за себе, он вписал свое имя в историю. У него есть победы, титулы и успешные команды, которые он собрал и тренировал, я же лишь ребенок в плане тренерской работы, и мне еще предстоит проделать большой путь".



"С персональной точки зрения мне будет приятно сразиться с ним, но с футбольной точки зрения нам будет противостоять такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед", со своими игроками и фанатами".



"Олд Траффорд" — тяжелое место для выездов и таковым остается. Там ты можешь почувствовать магию и историю этого места. Важнейшей деталью для меня будет то, с каким характером и отношением к делу мы проведем этот матч".



"Да, мы должны проявить уважение к ним и к их стадиону, однако мы не можем быть чересчур уважительны к ним, глазея на них и ожидаю, пока они сделают что-нибудь особенное. Мы должны приехать туда и сразиться за победу", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.