Эррера готов вернуться к выступлению за "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера восстановился после травмы лодыжки и готов вернуться на футбольное поле в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Дерби" во вторник вечером.

29-летний испанец находится вне игры с победы 0:2 над "Бернли" 2 сентября. Эррера не успел вернуться в строй к противостоянию с "Вулверхэмптоном" в рамках Премьер-Лиги в минувшую субботу, но будет готов сразиться с "Дерби" в кубковом соревновании.



"Андер готов. Маркос Рохо — единственный игрок, который недоступен по причине травмы, вдобавок Маркус Рэшфорд отбывает заключительный матч своей дисквалификации", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо MUTV.



Также Моуриньо подтвердил, что против "баранов" сыграет крайний защитник Диогу Далот, великолепно дебютировавший за "Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" на прошлой неделе.



"Естественно, он понравился людям против "Янг Бойз". Но это английское соревнование, оно из другого теста, и я думаю, оно будет полезно для него и его развития. Оно поможет ему поскорее подготовиться к Премьер-Лиге", — добавил Моуриньо.