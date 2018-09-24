Киоун: "Арсеналу" не хватало такого игрока, как Торрейра"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что у "канониров" давно не было такого игрока, как Лукас Торрейра.

Накануне Торрейра впервые появился в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги. Лукас провел все 90 минут встречи с "Эвертоном" и помог "канонирам" победить со счетом 2:0. По мнению Киоуна, уругваец может стать решением многолетней проблемы лондонцев с опорной зоны.



"Мне понравилась его игра. Он выступал на Чемпионате Мира за сборную Уругвая, и поначалу ему приходилось сидеть в запасе, но к плей-офф он подошел игроком основного состава. Такая же история произошла с ним в "Арсенале".



"Он хорошо распоряжается мячом, спокоен под давлением и действует очень мобильно. Думаю, болельщики "Арсенала" пришли посмотреть на него. Команде не хватало такого игрока, как он", - сообщил Киоун BBC.