Киоун: "Арсеналу" не хватало такого игрока, как Торрейра"

Лукас Торрейра Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что у "канониров" давно не было такого игрока, как Лукас Торрейра.

Накануне Торрейра впервые появился в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги. Лукас провел все 90 минут встречи с "Эвертоном" и помог "канонирам" победить со счетом 2:0. По мнению Киоуна, уругваец может стать решением многолетней проблемы лондонцев с опорной зоны.

"Мне понравилась его игра. Он выступал на Чемпионате Мира за сборную Уругвая, и поначалу ему приходилось сидеть в запасе, но к плей-офф он подошел игроком основного состава. Такая же история произошла с ним в "Арсенале".

"Он хорошо распоряжается мячом, спокоен под давлением и действует очень мобильно. Думаю, болельщики "Арсенала" пришли посмотреть на него. Команде не хватало такого игрока, как он", - сообщил Киоун BBC.




Метки Арсенал, Киоун, Торрейра

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2018 18:00

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  1. superglor 24.09.2018 19:00 # superglor
    Этот игрок назывался Франсис Коклен.

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  2. sisyazavr 24.09.2018 18:44 # sisyazavr
    Честно говоря, даже хз кто это

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  3. sisyazavr 24.09.2018 18:42 # sisyazavr
    В опорной всегда должны быть крутые игроки с яйцами

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  4. alexomck 24.09.2018 18:20 # alexomck
    у сарри навесы головой бы замыкал, ну что за топ этот сарри.

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  5. chebrec 24.09.2018 18:17 # chebrec
    Щас кубки попрут

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