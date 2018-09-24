Джек Грилиш связал будущее с "Астон Виллой" до 2023 года

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заключил новый контракт, связав свое будущее с бирмингемским клубом на следующие пять лет.

Грилиш находится в системе "Астон Виллы" с восьми лет, за первую команду дебютировав в концовке сезона 2013/14. С тех пор Джек утвердился в качестве основного игрока бирмингемцев, а также с успехом преодолел ряд проблем, не связанных напрямую с футболом.

Минувшим летом переманить Грилиша пытался "Тоттенхэм", однако "вилланы" вовремя решили свои финансовые проблемы с помощью привлечения щедрых инвесторов, и необходимость в продаже главной звезды отпала.

Продемонстрировав большой прогресс в прошлом сезоне и сохранив верность клубу в трансферное окно, 23-летний англичанин заслужил новый контракт на улучшенных условиях. Сегодня сделка была заключена.

"Мы убеждены, что Джек сыграет ключевую роль в возвращении "Астон Виллы" туда, где она должна быть, и решение вопроса с его будущим — это великолепная новость для всех, кто имеет отношение к нашему клубу".

"Он потрясающий талант, который находится с нами с детства, и естественно, мы счастливы, что он связал следующие пять лет свой карьеры с "Астон Виллой", — сообщил исполнительный директор клуба с "Вилла Парк" Кристиан Парслоу.

Отметим, в минувший уикенд издание Sunday Express сообщало, что новый контракт Грилиша будет предусматривать пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов. Официально "вилланы" эту историю не комментируют.

В этом сезоне Грилиш продолжает играть важнейшую роль в команде Стива Брюса, пропустив лишь 52 минуты в девяти первых матчах Чемпионшипа.



Метки Астон Вилла, Грилиш, контракты

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2018 17:10

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 24.09.2018 18:04 # royal-arsenal
    Удачи

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  2. rap-woiska 24.09.2018 17:52 # rap-woiska
    мухомором по губам петунхема

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  3. monsieurgood 24.09.2018 17:23 # monsieurgood
    либо так, либо никак.

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