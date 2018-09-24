Джек Грилиш связал будущее с "Астон Виллой" до 2023 года
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заключил новый контракт, связав свое будущее с бирмингемским клубом на следующие пять лет.
Грилиш находится в системе "Астон Виллы" с восьми лет, за первую команду дебютировав в концовке сезона 2013/14. С тех пор Джек утвердился в качестве основного игрока бирмингемцев, а также с успехом преодолел ряд проблем, не связанных напрямую с футболом.
Минувшим летом переманить Грилиша пытался "Тоттенхэм", однако "вилланы" вовремя решили свои финансовые проблемы с помощью привлечения щедрых инвесторов, и необходимость в продаже главной звезды отпала.
Продемонстрировав большой прогресс в прошлом сезоне и сохранив верность клубу в трансферное окно, 23-летний англичанин заслужил новый контракт на улучшенных условиях. Сегодня сделка была заключена.
"Мы убеждены, что Джек сыграет ключевую роль в возвращении "Астон Виллы" туда, где она должна быть, и решение вопроса с его будущим — это великолепная новость для всех, кто имеет отношение к нашему клубу".
"Он потрясающий талант, который находится с нами с детства, и естественно, мы счастливы, что он связал следующие пять лет свой карьеры с "Астон Виллой", — сообщил исполнительный директор клуба с "Вилла Парк" Кристиан Парслоу.
Отметим, в минувший уикенд издание Sunday Express сообщало, что новый контракт Грилиша будет предусматривать пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов. Официально "вилланы" эту историю не комментируют.
В этом сезоне Грилиш продолжает играть важнейшую роль в команде Стива Брюса, пропустив лишь 52 минуты в девяти первых матчах Чемпионшипа.
24.09.2018 17:10
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Удачи
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мухомором по губам петунхема
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либо так, либо никак.
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