Жиру подозревает, что соперники раскусили футбол Сарри

Нападающий "Челси" Оливье Жиру подозревает, что новый стиль его команды больше не является сюрпризом для соперников по Премьер-Лиге.

Два года назад Антонио Конте, предшественник Маурицио Сарри на тренерском мостике "синих", произвел настоящую тактическую революцию в Премьер-Лиге, заставив "Челси" играть по схеме 3-4-3. Соперники оказались к этому не готовы, а затем и вовсе попытались скопировать методы итальянца.



Сильно изменилась игра "Челси" и с назначением Сарри. "Синие" стали гораздо охотнее атаковать и использовать высокий прессинг, делая ставку на Жоржиньо и Эдена Азара, однако после безголевой ничьей против "Вест Хэма" в воскресенье Жиру выразил мнение, что его команда слишком быстро становится предсказуемой и нуждается в более разнообразных стилях.



"Я всегда хочу направить разочарование в позитивное русло перед следующим матчем. Теперь мы должны посмотреть, что пошло не так в этом матче. Несмотря на то, что мы сыграли не так хорошо, мы вполне могли одержать победу".



"Мы расстроены потерей двух очков, а "Вест Хэм" счастлив добытой ничьей. В следующий уикенд нас ждет важный матч (против "Ливерпуля"), и мы хотим показал свою силу, свой характер. Я не говорю, что это тактическая проблема, но порой мы, игроки, должны лучше понимать, как нужно действовать, чтобы создать сложности для соперника".



"Иногда мы спешили и не были терпеливы. Возможно, нашей игре не хватало скорости. Теперь наши соперники начинают хорошо узнавать стиль "Челси", и нам нужно предложить что-нибудь еще. Возможно, нам также нужно стараться чуть больше на поле".



"Это тяжелый момент, но именно в такие моменты проявляют себя мужчины. Мы должны показать силу своего характера и реакцию в следующем матче".



"В этом матче мы не преуспели в поиске путей к чужим воротам. Мы слишком много пытались играть через центр, а против такой сильной и многочисленной обороны было очень сложно комбинировать, особенно возле их штрафной".



"Возможно, нам стоит чуть больше играть через фланги и совершать больше прострелов в штрафную. Мы немного расстроены собой, но мы осознаем это и поработаем над этим. Мы хотим как можно скорее реабилитироваться", — цитирует Жиру Goal.