Чех: "Венгера больше волновала хорошая игра, чем победы"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что бывшего тренера "канониров" Арсена Венгера больше волновала хорошая игра, чем победы и трофеи.

Последний раз "канониры" выигрывали Премьер-Лигу еще в 2004 году. С тех пор максимальным достижением "Арсенала" было второе место и попадание в Лигу Чемпионов. По мнению Чеха, для Венгера было важнее играть красиво, однако при Унаи Эмери все изменилось.



"В прошлом играть "по-арсенальски" было важнее, чем набирать очки, а так тебе не победить в лиге. Иногда необходимо побеждать при некрасивой игре. Иногда ты играешь недостаточно хорошо, но ты должен трудиться, чтобы закрыть игру и победить 1:0 любой ценой".



"Думаю, нам этого не хватало в предыдущие три года, с момента моего прихода в клуб. Против "Эвертона" у нас были достаточно сложные моменты, но мы справились и одержали победу, вдобавок не пропустив, что очень позитивно".



"Наш новый тренер очень требователен, и благодаря этому ты прогрессируешь. Думаю, это место стало гораздо более требовательным во всех отношениях, и это замечательно наблюдать. Теперь у тебя могут появиться мысли "я делаю недостаточно, чтобы выходить в старте" или "я делаю недостаточно, чтобы избежать замены". Тренер предъявляет конкретные требования и просит упорно трудиться каждый день. Так и должно быть. У нас очень здоровая конкуренция, и мы уже извлекаем выгоду от этого".



"Когда клуб выигрывает титулы, это означает, что у тебя есть команда, которая умеет добиваться своего и доводить начатое до конца, и это есть в любом виде спорта. Возьмите хотя бы Тайгера Вудса. Он уже несколько лет не побеждал на больших турнирах, и чем дольше длится это ожидание, тем сложнее ему становится".



"Этот клуб не выигрывал лигу более 10 лет, поэтому очевидно, что тебе нужно заново понять, как это делать. Наш старт сезона при новом тренере получился сложным, но мы стараемся создать этот дух, чтобы побеждать в каждом матче, прогрессировать в каждом матче, работать каждый день, и я надеюсь, в конечном итоге это принесет нам титул рано или поздно".



"Мы одержали замечательную победу против "Эвертона", потому что, проиграв два первых матча сезона, нам требовалось реабилитироваться, а теперь у нас четыре победы подряд — две на выезде и две дома — и лучше позиция в лиге", — цитирует Чеха The Guardian.