Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

По итогам шестого тура в Премьер-Лиге появился единоличный лидер, коим стал "Ливерпуль", продолжающий свою 100-процентную серию. Самое время подвести главные итоги матчей уикенда.





"Уотфорд" изменил своему подходу



Несмотря на отличный старт сезона, наставник "Уотфорда" Хави Грасия был недоволен подходом своей команды. Большинство своих побед "шершни" одержали, добавляя во втором тайме, но в домашней игре с "Манчестер Юнайтед" добавлять было уже поздно — команда проигрывала два мяча. Очевидно, что добиваться результата только во втором тайме не всегда возможно, потому "шершням" нужно лучше начинать встречи.



Команда Грасии сделала правильные выводы, и в выездной игре с "Фулхэмом" она полностью доминировала над соперником до перерыва. Тут, правда, возникла другая проблема — с реализацией моментов. Гости смогли забить только раз, и "Фулхэм" ожидаемо прибавил во втором тайме, перестроив схему своей игры. Команда Славиши Йокановича отыгралась благодаря голу Александра Митровича и в итоге была ближе к победе, когда мяч после удара того же Митровича попал в перекладину. "Уотфорд" сыграл по-другому, но снова не сумел победить — скорее, речь в конечном счете идет не о подходе, а о недостатке класса для регулярных успехов.



"Бернли" одержал первую победу



Шон Дайч не искал оправданий стартовым результатам его команды в матчах Лиге Европы, которая завершилась для "Бернли" несколько недель назад. Ими одними объяснить это было сложно: "бордовые" в первых пяти турах выглядели прямо противоположной себе командой, безобразно действуя в обороне и позволяя соперникам забивать по три-четыре мяча. Всего один гол "Вулверхэмптона" неделю назад был везением, помноженным на великолепную игру Джо Харта.



Против "Борнмута", одного из давно знакомых соперников, "Бернли", наконец, показал футбол образца прошлого сезона. Команда Эдди Хау в стартовых пяти матчах одержала три победы, но поездка на "Терф Мур" завершилась для нее неожиданным разгромом, несмотря на преимущество во владении мячом и ударах по воротам. "Бернли" как будто бы прорвало. Игра Йохана Гудмундссона и Аарона Леннона регулярно создавала проблемы обороне "Борнмута", и футболисты "Бернли" забили четыре мяча, а также сыграли "на ноль" сзади — в первый раз после стартового тура. Не подавая признаков выздоровления еще неделю назад, "Бернли" сумел резко вернуться к своей лучшей форме.



"Манчестер Юнайтед" все еще не хватает стабильности



Манкунианцы сумели оставить позади разговоры о кризисе, но, похоже, что "Юнайтед" не удается прийти к стабильности, которая сделала бы команду претендентом на чемпионство. Три подряд выездные победы (одна — в Лиге Чемпионов) подняли настроение "Олд Траффорд" перед возвращением команды, но дома МЮ снова разочаровал.



В трех поединках на своем поле в сезоне команда Жозе Моуриньо набрала всего четыре очка, а с точки зрения игры может занести себе в актив разве что старт встречи с "Лестером" и первый тайм против "Тоттенхэма". Недооценивать "Вулвехэмптон", взявший в субботу очко, не стоит, но вопросы к "Юнайтед" все равно остаются. Возможно, дело и не в домашнем поле — в конце концов, свой худший матч манкунианцы провели в гостях у "Брайтона". Но подопечным Моуриньо определенно нужно найти психологическую стабильность, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень мотивации, а не быстро успокаиваться после преодоления худшего этапа.



"Ливерпуль" развивает идеальный старт



В воскресенье оступился "Челси", и это означало, что "Ливерпуль" остается единственной командой, пока выигравшей все свои матчи чемпионата. Субботняя игра "Манчестер Сити" в Кардиффе не позволяет подопечным Юргена Клоппа расслабиться, но прямо сейчас они заслуженно идут первыми. Более того, если брать все турниры и победу над ПСЖ, то дела еще лучше: "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл семь первых матчей сезона.



Победа над "Саутгемптоном" была также одной из самых комфортных для "красных" в первые два месяца. У "святых" в последних играх были проблемы с удержанием счета, но тут вопрос об этом даже не стоял. "Ливерпуль" забил три мяча до перерыва и быстро закрыл вопрос о победителе матча. Сомнение вызвала разве что "тактическая" замена Джердана Шакири в перерыве, учитывая, насколько хорошо швейцарец провел первую половину встречи. Правда, не исключено, что Клопп хочет снова сделать на него ставку в среду, когда "Ливерпуль" примет в домашней игре Кубка лиги "Челси".



"Тоттенхэм" прервал неудачную серию



Трудности "шпор" на фоне трех поражений были преувеличены, учитывая, что действительно слабо они выглядели разве что в матче с "Ливерпулем". Тем не менее, в такой ситуации "Брайтон" должен был ощущать хорошую возможность огорчить гранда на собственном поле. Тут "чайки" уже обыгрывали "Манчестер Юнайтед", но проблема в том, что эта победа также была единственной для них до этой субботы.



Наверное, первый тайм встречи дал понять, почему именно. Команда Криса Хьютона действовала слишком осторожно против соперника, чья уверенность в себе могла пошатнуться. Ограничив атаку "шпор" в возможностях, она все равно пропустила с пенальти — одно глупое решение Глена Мюррея перечеркнуло весь игровой план. "Брайтон" мог и должен был отыгрываться после, но класс оппонента взял верх: там, где Антони Нокар мазал, Эрик Ламела закрывал встречу. Один отыгранный мяч настроение не улучшил. Как и убойный момент Нокара, он только убедил в мысли о том, что "Брайтон" мог получить из этой встречи больше, сыграй он решительнее. Вместо этого "чайки" помогли "Тоттенхэму" прервать серию неудач.



"Вест Хэм" готов огорчать большие команды



В прошлом сезоне возрождение "Вест Хэма" под руководством Дэвида Мойеса началось именно с матчей против топовых соперников. Команда Мануэля Пеллегрини одержала свою первую победу на поле "Эвертона", который пусть и не гранд, но также играет с позиции силы и имеет серьезный подбор игроков. После этого "Вест Хэм" принимал дома "Челси" и снова добился результата, хотя мог получить даже больше.



"Челси" впервые потерял очки в этом чемпионате, но сюрприза в этом не было. Команда Сарри на этот раз сыграла с соперником, который настроен не только контратаковать, но и действовать агрессивно в центре поля. Это создало проблемы "синим". Решить исход встречи в любую сторону мог эпизод, и "Вест Хэм" подобрался к победе даже чуть ближе, когда из шикарной позиции не сумел забить головой Андрей Ярмоленко. Но даже так команда Пеллегрини взяла позитивные эмоции: играть первым номером ей на старте чемпионата было сложно, но огорчать большие команды в новой системе игры ей по силам. "Манчестер Юнайтед" нужно готовиться к сложному поединку в субботу.



"Арсенал" способен не пропускать



С Унаи Эмери "канониры" в этом сезоне выступают по принципу "играть самим и давать играть другим". До воскресенья "Арсенал" пропускал в каждом из своих поединков, и только в двух из шести матчей это был один гол. Забить два в ворота лондонцев удалось в четверг даже полтавской "Ворскле", не имевшей особых атакующих амбиций от начала и до конца поединка.



Внезапно "сухой" результат пришел во встрече с "Эвертоном", играющем по схожему с "Арсеналом" принципу. "Эвертон" был решительнее многих оппонентов команды Эмери, но при этом не сумел забить. Тренер "канониров" после встречи поблагодари за хорошую игру Петра Чеха, и это в последнее время также стало редкостью. Конечно, "Арсеналу" повезло со вторым голом, забитым из офсайда, но менеджер "Эвертона" Марку Силва все равно должен предъявлять претензии подопечным. Все-таки "ириски" стали первыми в этом сезоне, кто не сумел забить "Арсеналу".



Иван Громиков специально для FAPL.ru