Леннон хочет вернуться в сборную Англии

Вингер "Бернли" Аарон Леннон не исключает, что дождется приглашения из сборной Англии, несмотря на свой возраст.

Леннон провел за команду "трех львов" больше 20 матчей, но последний раз представлял страну больше пяти лет назад. С тех пор Аарон сменил два клуба и признался, что долгое время боролся с депрессией.



В минувшие выходные 31-летний Леннон показал блестящую игру с "Борнмутом", забив первый для себя гол с августа 2016 года. Теперь Аарон рассчитывает на приглашение Гарета Саутгейта.



"Я давно не выступал за сборную, но в футболе нельзя ничего загадывать наперед. Единственное, на чем я сконцентрирован, это на игре за "Бернли". Что произойдет, то произойдет", - цитирует Леннона Goal.