Эмери хотел заменить Лакасетта перед голом

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел заменить нападающего Александра Лакасетта перед тем, как француз забил победный гол "Эвертону".

Сумасшедший по красоте гол Лакасетта во втором тайме воскресного матча "канонирам" одержать четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и приблизиться к лидерами в лице "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси".



По словам Эмери, он был слегка недоволен игрой француза и даже хотел заменить Александра перед тем, как тот забил. После гола Унаи передумал и дал Лакасетту второй шанс.



"Мы нуждались в замене, нам требовались другие качества в тот момент. Когда Лакасетт забил, я передумал и поменял другого игрока", - приводит слова Эмери Evening Standard.