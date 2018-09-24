Погба уверен, что Санчес оправдает свой ценник
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уверен, что его одноклубник Алексис Санчес еще раскроется на "Олд Траффорд".
После громкого трансфера из "Арсенала" минувшей зимой чилиец умудрился забить за "красных дьяволов" всего три мяча. Последний раз Санчес поражал ворота соперников еще в апреле.
Тем не менее, Погба уверен, что его партнер оправдает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю и раскроется на "Олд Траффорд".
"Алексис хорошо тренируется, пытается помогать команде, делает все возможное. Ему тяжело, потому что "Арсенал" играл в другом стиле. Ему нужно привыкнуть к нашей манере игры".
"Мы знаем, что Алексис может предложить, и я уверен, он раскроется. Он остается на позитиве, это самое главное", - приводит слова Погба Evening Standard.
24.09.2018 12:00
Просмотров: 1342
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Настоящий символ нынешнего маню
(ответить)
"ценник" в 0 фунтов? ок
(ответить)
только при другом тренере
(ответить)
Через пару месяцев будет год, как оправдывает)))
(ответить)
Ах вот как выглядит футболист на позитиве
(ответить)
ахахаха 3 гола..400 000 фунтов в неделю.. КРАСАВА доит помойку не по децки. конечно он будет на позитиве..ведь с детцва пацан за мю и пришёл за трофеями..
(ответить)
На фотке - лицо чувака на позитиве.
(ответить)
>400к в неделю
>он остается на позитиве
еще бы
(ответить)
лет в 35
(ответить)
1фото - 1млн £ в неделю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий