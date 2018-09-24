Погба уверен, что Санчес оправдает свой ценник

Санчес и Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уверен, что его одноклубник Алексис Санчес еще раскроется на "Олд Траффорд".

После громкого трансфера из "Арсенала" минувшей зимой чилиец умудрился забить за "красных дьяволов" всего три мяча. Последний раз Санчес поражал ворота соперников еще в апреле.

Тем не менее, Погба уверен, что его партнер оправдает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю и раскроется на "Олд Траффорд".

"Алексис хорошо тренируется, пытается помогать команде, делает все возможное. Ему тяжело, потому что "Арсенал" играл в другом стиле. Ему нужно привыкнуть к нашей манере игры".

"Мы знаем, что Алексис может предложить, и я уверен, он раскроется. Он остается на позитиве, это самое главное", - приводит слова Погба Evening Standard.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1342

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Последние комментарии:




  1. liverfun 24.09.2018 13:47 # liverfun
    Настоящий символ нынешнего маню

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  2. oneun1ted 24.09.2018 13:33 # oneun1ted
    "ценник" в 0 фунтов? ок

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  3. manutd-20champ 24.09.2018 13:11 # manutd-20champ
    только при другом тренере

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  4. radik86radik 24.09.2018 12:46 # radik86radik
    Через пару месяцев будет год, как оправдывает)))

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  5. pakhrudinov 24.09.2018 12:26 # pakhrudinov
    Ах вот как выглядит футболист на позитиве

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  6. frisby 24.09.2018 12:26 # frisby
    ахахаха 3 гола..400 000 фунтов в неделю.. КРАСАВА доит помойку не по децки. конечно он будет на позитиве..ведь с детцва пацан за мю и пришёл за трофеями..

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  7. lampard78 24.09.2018 12:24 # lampard78
    На фотке - лицо чувака на позитиве.

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  8. moneymaker 24.09.2018 12:24 # moneymaker
    >400к в неделю
    >он остается на позитиве

    еще бы

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  9. rap-woiska 24.09.2018 12:04 # rap-woiska
    лет в 35

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  10. chr1s8rown 24.09.2018 12:03 # chr1s8rown
    1фото - 1млн &#163; в неделю

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