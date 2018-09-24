Погба уверен, что Санчес оправдает свой ценник

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уверен, что его одноклубник Алексис Санчес еще раскроется на "Олд Траффорд".

После громкого трансфера из "Арсенала" минувшей зимой чилиец умудрился забить за "красных дьяволов" всего три мяча. Последний раз Санчес поражал ворота соперников еще в апреле.



Тем не менее, Погба уверен, что его партнер оправдает зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю и раскроется на "Олд Траффорд".



"Алексис хорошо тренируется, пытается помогать команде, делает все возможное. Ему тяжело, потому что "Арсенал" играл в другом стиле. Ему нужно привыкнуть к нашей манере игры".



"Мы знаем, что Алексис может предложить, и я уверен, он раскроется. Он остается на позитиве, это самое главное", - приводит слова Погба Evening Standard.