Гросскройц хочет, чтобы Клопп перезапустил карьеру Гетце
Бывший полузащитник сборной Германии Кевин Гросскройц надеется, что Юрген Клопп приютит Марио Гетце в "Ливерпуле".
После победного гола на Чемпионате Мира-2014 карьера Гетце пошла на спад. Прямо сейчас Марио даже не имеет постоянной практики в "Боруссии", появляясь на поле исключительно со скамейки.
Гросскройц, выступавший вместе с Гетце в Дортмунде, считает, что новый толчок Марио сможет дать лишь воссоединение с Клоппом. Кевин надеется, что тренер приютит плеймейкера в "Ливерпуле".
"Возможно, зимой Марио стоит уехать за границу. Там он получит уважение публики и перезапустит карьеру. Клопп хорошо его знает. Уверен, Марио принесет пользу "Ливерпулю", - сообщил Гросскройц Bild.
24.09.2018 11:00
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в основу не проходит Фабиньо, постоянная ротация Хендерсон, Милнер, Кейта, Вейналдум, Шакири, плюс травмированы АОЧ и Лаллана. Ну можно взять для количества
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Не могу поверить, что Гётце сидит на скамейке... Срочно надо забирать, желательно в Арсенал
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Свободным агентом.. на небольшую зарплату... Почему и нет?
Но Ливерпуль не богадельня. Тут пахать надо.
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Хотеть не вредно. Отработанный материал - для муму сойдёт.
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нах антихрист.
ему дорога в му
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