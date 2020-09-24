Гросскройц хочет, чтобы Клопп перезапустил карьеру Гетце

Бывший полузащитник сборной Германии Кевин Гросскройц надеется, что Юрген Клопп приютит Марио Гетце в "Ливерпуле".

После победного гола на Чемпионате Мира-2014 карьера Гетце пошла на спад. Прямо сейчас Марио даже не имеет постоянной практики в "Боруссии", появляясь на поле исключительно со скамейки.



Гросскройц, выступавший вместе с Гетце в Дортмунде, считает, что новый толчок Марио сможет дать лишь воссоединение с Клоппом. Кевин надеется, что тренер приютит плеймейкера в "Ливерпуле".



"Возможно, зимой Марио стоит уехать за границу. Там он получит уважение публики и перезапустит карьеру. Клопп хорошо его знает. Уверен, Марио принесет пользу "Ливерпулю", - сообщил Гросскройц Bild.