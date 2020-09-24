Гросскройц хочет, чтобы Клопп перезапустил карьеру Гетце

Клопп и Гетце Бывший полузащитник сборной Германии Кевин Гросскройц надеется, что Юрген Клопп приютит Марио Гетце в "Ливерпуле".

После победного гола на Чемпионате Мира-2014 карьера Гетце пошла на спад. Прямо сейчас Марио даже не имеет постоянной практики в "Боруссии", появляясь на поле исключительно со скамейки.

Гросскройц, выступавший вместе с Гетце в Дортмунде, считает, что новый толчок Марио сможет дать лишь воссоединение с Клоппом. Кевин надеется, что тренер приютит плеймейкера в "Ливерпуле".

"Возможно, зимой Марио стоит уехать за границу. Там он получит уважение публики и перезапустит карьеру. Клопп хорошо его знает. Уверен, Марио принесет пользу "Ливерпулю", - сообщил Гросскройц Bild.




Метки Гетце, Гросскройц, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 24.09.2018 11:26 # dallaslp
    в основу не проходит Фабиньо, постоянная ротация Хендерсон, Милнер, Кейта, Вейналдум, Шакири, плюс травмированы АОЧ и Лаллана. Ну можно взять для количества

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  2. pakhrudinov 24.09.2018 11:18 # pakhrudinov
    Не могу поверить, что Гётце сидит на скамейке... Срочно надо забирать, желательно в Арсенал

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  3. scouser2005 24.09.2018 11:18 # scouser2005
    Свободным агентом.. на небольшую зарплату... Почему и нет?
    Но Ливерпуль не богадельня. Тут пахать надо.

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  4. electric 24.09.2018 11:11 # electric
    Хотеть не вредно. Отработанный материал - для муму сойдёт.

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  5. chr1s8rown 24.09.2018 11:02 # chr1s8rown
    нах антихрист.
    ему дорога в му

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