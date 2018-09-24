Гюндоган: "Очные матчи трех первых команд будут определяющими"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что судьба титула Премьер-Лиги в этом сезоне может решиться в очных матчах между его командой, "Ливерпулем" и "Челси".

На старте нового сезона "горожане", "красные" и "синие" выглядят на голову сильнее остальных, тогда как "Ливерпуль" и вовсе даже не потерял ни одного очка в шести первых турах.



В прошлом сезоне "Сити" не встретил особого сопротивления на пути к титулу, однако Гюндоган не ждет повторения этой истории. Илкай считает, что у его команды появились два серьезных конкурента.



"Похоже на то, что эти матчи между лидирующими клубам будут иметь большое значение".



"Мы играем с "Ливерпулем" через пару недель, и выезд на "Энфилд" будет настоящей проверкой для нас. "Ливерпуль" очень силен, и очень силен "Челси".



"Мы невероятным образом выступили в Премьер-Лиге в прошлом году, набрав 100 очков, и мы осознаем, что теперь нам будет сложнее и сложнее".



"Наш конкуренты стали сильнее, чем в прошлом году, а мы носим звание чемпионов, поэтому каждый хочет одолеть нас", — цитирует Гюндогана Daily Mail.