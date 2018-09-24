Мойес не верит, что "Ливерпуль" готов выиграть Премьер-Лигу

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что нынешний "Ливерпуль" не дотягивает до своих лучших образцов из прошлого и, возможно, все еще не готов выиграть Премьер-Лиги.

Разгромив в субботу "Саутгемптон" со счетом 3:0, "Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей истории — семь побед из семи возможных, включая шесть в рамках Премьер-Лиги.



Таким образом, после шести туров "красные" стали единоличным лидером Премьер-Лиги, однако Мойес сомневается, что "Ливерпуль" удержится на вершине к концу сезона, ведь в прошлом мерсисайдцам этого не удавалось, несмотря на более звездный состав.



"Нет, я не думаю, что "Ливерпуль" уже готов выиграть Премьер-Лигу".



"Я думаю, они обладают действительно хорошей командой, но оглянитесь назад и посмотрите, какие великие команды были у "Ливерпуля" в прошлом, когда за них выступали Алонсо, Маскерано, Джеррард и Торрес впереди".



"Сейчас у "Ливерпуля" тоже хорошая команда — но я не знаю, настолько ли она хороша, как команда тех лет. Они играют в хорошем стиле, обладают исключительными нападающими, и поэтому я скажу, что они представляют серьезную угрозу", — сообщил Мойес в эфире Sky Sports.