Мойес не верит, что "Ливерпуль" готов выиграть Премьер-Лигу

Дэвид Мойес Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что нынешний "Ливерпуль" не дотягивает до своих лучших образцов из прошлого и, возможно, все еще не готов выиграть Премьер-Лиги.

Разгромив в субботу "Саутгемптон" со счетом 3:0, "Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей истории — семь побед из семи возможных, включая шесть в рамках Премьер-Лиги.

Таким образом, после шести туров "красные" стали единоличным лидером Премьер-Лиги, однако Мойес сомневается, что "Ливерпуль" удержится на вершине к концу сезона, ведь в прошлом мерсисайдцам этого не удавалось, несмотря на более звездный состав.

"Нет, я не думаю, что "Ливерпуль" уже готов выиграть Премьер-Лигу".

"Я думаю, они обладают действительно хорошей командой, но оглянитесь назад и посмотрите, какие великие команды были у "Ливерпуля" в прошлом, когда за них выступали Алонсо, Маскерано, Джеррард и Торрес впереди".

"Сейчас у "Ливерпуля" тоже хорошая команда — но я не знаю, настолько ли она хороша, как команда тех лет. Они играют в хорошем стиле, обладают исключительными нападающими, и поэтому я скажу, что они представляют серьезную угрозу", — сообщил Мойес в эфире Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Мойес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1641

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  1. calvin-harris 24.09.2018 11:14 # calvin-harris
    Норм собрал.

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  2. h22o 24.09.2018 10:53 # h22o
    не верю, не знаю, не станут!
    @мойша

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  3. arman-kz 24.09.2018 10:30 # arman-kz
    Какие звездные составы бы не были, всегда были проблемы с глубиной состава и отдельными позициями на поле. Сейчас, пока, нет таких позиций. Даже спад формы основного игрока прошлого года не заметен.

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  4. dnssda 24.09.2018 09:50 # dnssda
    Как говорится, Сейчас или ..... в следующем сезоне)

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  5. blackdreamer 24.09.2018 09:29 # blackdreamer
    мало кто верит
    реальная проверка ближайшие 5 матчей в апл
    если выносят синий и голубой мешок - апл в кармане

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  6. vyrentz 24.09.2018 09:24 # vyrentz
    Чтобы еще мог сказать бывший тренер Эве и МЮ.

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  7. noi39 24.09.2018 09:12 # noi39
    Ключевое слово-не знаю,но пиздю.

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  8. rediska91 24.09.2018 09:12 # rediska91
    Днище этому откуда знать,как выглядит звёздный состав?!

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  9. chr1s8rown 24.09.2018 09:10 # chr1s8rown
    этот физрук не знает походу .помимо прочего результат зависит еще от тренера.

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  10. skychnie-oboi 24.09.2018 09:04 # skychnie-oboi
    Сейчас лучший Ливерпуль за последние 30 лет.
    Все линии идеальные - в отличии от конкурентов которые играют без кипера и защитой уровня Чш.

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