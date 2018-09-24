Мойес не верит, что "Ливерпуль" готов выиграть Премьер-Лигу
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что нынешний "Ливерпуль" не дотягивает до своих лучших образцов из прошлого и, возможно, все еще не готов выиграть Премьер-Лиги.
Разгромив в субботу "Саутгемптон" со счетом 3:0, "Ливерпуль" оформил лучший старт сезона в своей истории — семь побед из семи возможных, включая шесть в рамках Премьер-Лиги.
Таким образом, после шести туров "красные" стали единоличным лидером Премьер-Лиги, однако Мойес сомневается, что "Ливерпуль" удержится на вершине к концу сезона, ведь в прошлом мерсисайдцам этого не удавалось, несмотря на более звездный состав.
"Нет, я не думаю, что "Ливерпуль" уже готов выиграть Премьер-Лигу".
"Я думаю, они обладают действительно хорошей командой, но оглянитесь назад и посмотрите, какие великие команды были у "Ливерпуля" в прошлом, когда за них выступали Алонсо, Маскерано, Джеррард и Торрес впереди".
"Сейчас у "Ливерпуля" тоже хорошая команда — но я не знаю, настолько ли она хороша, как команда тех лет. Они играют в хорошем стиле, обладают исключительными нападающими, и поэтому я скажу, что они представляют серьезную угрозу", — сообщил Мойес в эфире Sky Sports.
24.09.2018 09:00
Просмотров: 1641
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм собрал.
(ответить)
не верю, не знаю, не станут!
@мойша
(ответить)
Какие звездные составы бы не были, всегда были проблемы с глубиной состава и отдельными позициями на поле. Сейчас, пока, нет таких позиций. Даже спад формы основного игрока прошлого года не заметен.
(ответить)
Как говорится, Сейчас или ..... в следующем сезоне)
(ответить)
мало кто верит
реальная проверка ближайшие 5 матчей в апл
если выносят синий и голубой мешок - апл в кармане
(ответить)
Чтобы еще мог сказать бывший тренер Эве и МЮ.
(ответить)
Ключевое слово-не знаю,но пиздю.
(ответить)
Днище этому откуда знать,как выглядит звёздный состав?!
(ответить)
этот физрук не знает походу .помимо прочего результат зависит еще от тренера.
(ответить)
Сейчас лучший Ливерпуль за последние 30 лет.
Все линии идеальные - в отличии от конкурентов которые играют без кипера и защитой уровня Чш.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий