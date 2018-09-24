Каррагер считает, что "Юнайтед" и "Арсенал" не попадут в топ-4
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" не смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
В воскресенье против "Эвертона" "канониры" одержали свою четвертую победу подряд в рамках Премьер-Лиги, однако игра в исполнении подопечных Унаи Эмери не произвела впечатления на Каррагера.
Слабо по игре в глазах Каррагера выглядят и "красные дьяволы", которые днем ранее потеряли очки дома против "Вулверхэмптона". Джейми ожидает, что "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" будут выше по итогам сезона, чем "Юнайтед" с "Арсеналом".
"Кто не попадает в первую четверку? Судя по тому, что мы видели в этих первых шести матчах, я бы сказал, что не попадут "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
"Другие команды топ-6 смотрятся чуть предпочтительнее. "Тоттенхэм" слегка потряхивает, но они добились хорошего результата в субботу. Как и всегда, в первой шестерке будет упорная борьба", — сообщил Каррагер в эфире.
24.09.2018 08:00
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По мне так кажется,что они вообще в чемпионшип вылетят:)
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