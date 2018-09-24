Погба раскритиковал подход Моуриньо к домашним матчам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба возобновил свою вражду с Жозе Моуриньо, раскритиковав подход главного тренера к домашним матчам.

Одержав три победы подряд на выезде с учетом всех соревнований, в минувшую субботу "красные дьяволы" вернулись на "Олд Траффорд", чтобы на глазах у сэра Алекса Фергюсона показать беззубый футбол и довольствоваться только ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1), которому пришлось напрячься в обороне лишь заключительные 20 минут.



После столь разочаровывающего результата Моуриньо жестко раскритиковал своих подопечных, заявив, что тем не хватило мотивации и правильного настроя на матч. Однако Погба, выражая мнение игроков, предпочел указать на "ошибку" Жозе. Поль считает, что "дьяволы" слишком осторожны к соперникам у себя дома.



"Мы должны были сыграть гораздо лучше против "волков". Когда мы играем дома, то должны атаковать, атаковать, атаковать. Это "Олд Траффорд". Мы здесь, чтобы атаковать. Думаю, команды боятся, когда видят, как "Манчестер Юнайтед" атакует и атакует. В этом была наша ошибка сегодня. Мы сыграли три матча дома и набрали только четыре очка. Этого недостаточно".



"Может быть, наш настрой и оставлял желать лучшего, но мы точно должны был сыграть лучше, потому что мы играем на "Олд Траффорд", и мы просто должны атаковать и прессинговать, как мы это делали против "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала" в прошлом сезоне. Когда мы играем таким образом, это проще для нас".



"Наш соперник — не супергерои. Они игроки, и если мы будем делать вещи хорошо, тогда мы сможем создавать сложности для других команд".



"Мы недостаточно двигались впереди. Очевидно, у нас должно быть больше вариантов игры, но я не могу говорить этого, потому что я игрок. Это лишь мое мышление: мы должны двигаться лучше", — цитирует Погба The Guardian.