Эвра рассказал об отвратительной мести Пике

Защитник Патрис Эвра рассказал отвратительную историю о том, как он отомстил своему партнеру по "Манчестер Юнайтед" Жерару Пике в период их совместных выступлений за клуб с "Олд Траффорд".

В свое время Эвра и Пике вместе провели в "Юнайтед" два с половиной года, прежде чем летом 2008 испанец вернулся в "Барселону" в поисках регулярной практики, но обрел не только игровые минуты, но и огромное количество трофеев.



Ранее Пике как-то вспоминал о пранке, который они с партнерами по "Юнайтед" устроили в отношении Эвра, когда тот получил сделанные на заказ кроссовки от Nike.



"Однажды Патрис Эвра явился в обуви, которую он просил Nike сделать несколько месяцев. Там были имена его детей и прочие безумные детали. Он отправился в душ, а мы развели небольшой костер и сожгли его обувь", — говорил Пике.



Однако в этот уикенд в эфире Sky Sports экс-игрок сборной Франции рассказал, что столь жестокий розыгрыш не остался без ответа.



"Они сожгли мои кроссовки. Это не было смешно. Я знал, что за этим стоит Жерар Пике — и послушайте, что я сделал с ним. Я взял его обувь и отравился в туалет, где наложил кучу внутрь ботинок", — сообщил Эвра.