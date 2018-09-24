Эвра рассказал об отвратительной мести Пике
Защитник Патрис Эвра рассказал отвратительную историю о том, как он отомстил своему партнеру по "Манчестер Юнайтед" Жерару Пике в период их совместных выступлений за клуб с "Олд Траффорд".
В свое время Эвра и Пике вместе провели в "Юнайтед" два с половиной года, прежде чем летом 2008 испанец вернулся в "Барселону" в поисках регулярной практики, но обрел не только игровые минуты, но и огромное количество трофеев.
Ранее Пике как-то вспоминал о пранке, который они с партнерами по "Юнайтед" устроили в отношении Эвра, когда тот получил сделанные на заказ кроссовки от Nike.
"Однажды Патрис Эвра явился в обуви, которую он просил Nike сделать несколько месяцев. Там были имена его детей и прочие безумные детали. Он отправился в душ, а мы развели небольшой костер и сожгли его обувь", — говорил Пике.
Однако в этот уикенд в эфире Sky Sports экс-игрок сборной Франции рассказал, что столь жестокий розыгрыш не остался без ответа.
"Они сожгли мои кроссовки. Это не было смешно. Я знал, что за этим стоит Жерар Пике — и послушайте, что я сделал с ним. Я взял его обувь и отравился в туалет, где наложил кучу внутрь ботинок", — сообщил Эвра.
24.09.2018 06:00
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I Love This Game
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Эвра только подтвердил в лишний раз, какой грязной мразью является. Сцуко, читать противно.
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Зачем я это прочитал?
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че сказать eблaны!
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Ну ух ёпт, я бы с вертушки въебал, если бы сожгли мою вещь, на которой написаны имена моих детей
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Ничего не изменилось
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капитан мю
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Вот вот! Только такой xyйнeй занимаются истинные манки
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