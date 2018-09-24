Эвра рассказал об отвратительной мести Пике

Жерар Пике и Патрис Эвра Защитник Патрис Эвра рассказал отвратительную историю о том, как он отомстил своему партнеру по "Манчестер Юнайтед" Жерару Пике в период их совместных выступлений за клуб с "Олд Траффорд".

В свое время Эвра и Пике вместе провели в "Юнайтед" два с половиной года, прежде чем летом 2008 испанец вернулся в "Барселону" в поисках регулярной практики, но обрел не только игровые минуты, но и огромное количество трофеев.

Ранее Пике как-то вспоминал о пранке, который они с партнерами по "Юнайтед" устроили в отношении Эвра, когда тот получил сделанные на заказ кроссовки от Nike.

"Однажды Патрис Эвра явился в обуви, которую он просил Nike сделать несколько месяцев. Там были имена его детей и прочие безумные детали. Он отправился в душ, а мы развели небольшой костер и сожгли его обувь", — говорил Пике.

Однако в этот уикенд в эфире Sky Sports экс-игрок сборной Франции рассказал, что столь жестокий розыгрыш не остался без ответа.

"Они сожгли мои кроссовки. Это не было смешно. Я знал, что за этим стоит Жерар Пике — и послушайте, что я сделал с ним. Я взял его обувь и отравился в туалет, где наложил кучу внутрь ботинок", — сообщил Эвра.



Метки Манчестер Юнайтед, Пике, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2690

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  1. serikmu 24.09.2018 07:50 # serikmu
    I Love This Game

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  2. radik86radik 24.09.2018 07:45 # radik86radik
    Эвра только подтвердил в лишний раз, какой грязной мразью является. Сцуко, читать противно.

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  3. arsbergkamp 24.09.2018 07:26 # arsbergkamp
    Зачем я это прочитал?

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  4. cezar 24.09.2018 07:17 # cezar
    че сказать eблaны!

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  5. mrjingles 24.09.2018 06:54 # mrjingles
    Ну ух ёпт, я бы с вертушки въебал, если бы сожгли мою вещь, на которой написаны имена моих детей

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  6. element-ekb 24.09.2018 06:18 # element-ekb
    Ничего не изменилось

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  7. shakur 24.09.2018 06:15 # shakur
    капитан мю

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  8. cfc-chelsea-cfc 24.09.2018 06:11 # cfc-chelsea-cfc
    Вот вот! Только такой xyйнeй занимаются истинные манки

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