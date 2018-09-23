Марку Силва: "Арсенал" забил из явного офсайда"

Наставник "Эвертона" Марку Силва считает, что судейская бригада Джонатана Мосса совершила грубейшую ошибку, прозевав "явный офсайд" в случае со вторым голом "Арсенала".

В воскресенье подопечные Силвы были биты на "Эмирейтс" со счетом 2:0, превзойдя "канониров" по опасным моментам в первом тайме, но дважды пропустив в течение трех минут во втором.



В случае со вторым голом "ириски" попались на стремительную контратаку соперника. По мнению Марку, это был предельно легкий эпизод для лайнсмена, чтобы распознать положение вне игры у Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Там был офсайда. Когда на этом уровне рефери совершает подобные ошибки, это ставит тебя в такое положение, в котором оказались мы. Второй гол был забит из явного офсайда. Мы очень разочарованы, и я объясню, почему. В том моменте в нашей штрафной был лишь один игрок, поэтому ситуация была слишком четкой для лайнсмена".



"Это была атака вдвоем или втроем на лишь одного Джонджо Кенни в штрафной. Его положение было явным, как и положение забивающего игрока".



"Это явный офсайд. Это кажется мне немного странным, но ладно — все совершают ошибки, включая меня. Лайнсмен и рефери тоже могут ошибаться".



"Результат не отражает, каким образом команды играли на протяжении матча. Думаю, мы заслуживали большего. Мы приехали сюда и дали бой "Арсеналу". В первом тайме мы имели явные голевые моменты".



"Петр Чех был лучшим игроком на поле, это очевидно. Мы не заслуживали этого результата, наша команда упорно трудилась ради другого исхода".



"Результат расстраивает, но таков футбол. Мы создали три, четыре, пять явных голевых моментов. Затем одна деталь, один момент Лакасетта, и игра немного меняется", — сообщил Силва Sky Sports.