Азар: "Чувствую себя на 200 процентов!"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заверил, что находится в превосходной форме, несмотря на полученную передышку посреди недели.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри не взял Азара на выездной матч Лиги Европы против ПАОКа в минувший четверг, объяснив это тем, что Эден сам пожаловался ему на небольшую усталость.



Получив передышку, в воскресенье 27-летний бельгиец вернулся в стартовый состав "Челси" и целиком отыграл дерби против "Вест Хэма" (0:0). После матча Азар развеял сомнения насчет своей формы.



"Чувствую ли я себя на 100 процентов после Чемпионата Мира и насыщенного старта сезона? Я чувствую себя на 200 процентов!"



"Сегодня нам пришлось тяжело. Я пару раз ошибся при передачах и в дриблинге, но я чувствую себя хорошо. Наша уверенность в себе по-прежнему высока, поэтому я надеюсь, мы возобновим свою серию и продолжим выигрывать матчи".



"Сегодня мы могли выиграть, потому что мы упустили много моментов, но мы также могли и проиграть, потому что много моментов упустил соперник".



"Мы не рады ничьей, потому что мы хотим лишь побеждать, но я думаю, мы можем быть счастливы, глядя на количество моментов у соперника. Ничья — справедливый результат", — сообщил Азар Sky Sports.