Азар: "Чувствую себя на 200 процентов!"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заверил, что находится в превосходной форме, несмотря на полученную передышку посреди недели.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри не взял Азара на выездной матч Лиги Европы против ПАОКа в минувший четверг, объяснив это тем, что Эден сам пожаловался ему на небольшую усталость.

Получив передышку, в воскресенье 27-летний бельгиец вернулся в стартовый состав "Челси" и целиком отыграл дерби против "Вест Хэма" (0:0). После матча Азар развеял сомнения насчет своей формы.

"Чувствую ли я себя на 100 процентов после Чемпионата Мира и насыщенного старта сезона? Я чувствую себя на 200 процентов!"

"Сегодня нам пришлось тяжело. Я пару раз ошибся при передачах и в дриблинге, но я чувствую себя хорошо. Наша уверенность в себе по-прежнему высока, поэтому я надеюсь, мы возобновим свою серию и продолжим выигрывать матчи".

"Сегодня мы могли выиграть, потому что мы упустили много моментов, но мы также могли и проиграть, потому что много моментов упустил соперник".

"Мы не рады ничьей, потому что мы хотим лишь побеждать, но я думаю, мы можем быть счастливы, глядя на количество моментов у соперника. Ничья — справедливый результат", — сообщил Азар Sky Sports.



Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 22:00

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  1. only--liverpool 23.09.2018 22:31 # only--liverpool
    Ахахахаха LOL


    Источник: http://fapl.ru/posts/65445/

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  2. fc-oil 23.09.2018 22:23 # fc-oil
    После слива очередного тренера, он каждый раз такое говорит.

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  3. chr1s8rown 23.09.2018 22:15 # chr1s8rown
    выключить хасара и вся тактика щельси в трубу

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