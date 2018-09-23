Эмери поблагодарил Чеха после победы над "Эвертоном"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поблагодарил голкипера Петра Чеха за то, что сохранил команду в игре в матче с "Эвертоном".

Спасения Чеха в первом тайме позволили "канонирам" сдержать соперника. После перерыва "Арсенал" прибавил и забил два мяча, но после победы Эмери напомнил о роли голкипера в успехе.



"Мы довольны всеми нашими вратарями. Петр обладает большим опытом и мастерством. Он хорошо начал сезон и сегодня вновь доказал это. В первом тайме мы плохо контролировали соперника, но Чех позволил нам остаться в игре".



"Во втором тайме мы завладели ситуацией, занимали более оптимальные позиции на поле, игроки прибавили индивидуально. Я рад, что наш вратарь выручает, а наши нападающие забивают", - сообщил Эмери BBC.