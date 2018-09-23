Сарри: "Челси" может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".

В воскресенье против "Вест Хэма" подопечные Сарри впервые со старта сезона не смогли добиться победы (0:0), что сделало "Ливерпуль" единоличным лидером Премьер-Лиги после шести туров.

В следующий уикенд "синие" как раз сыграют против "красных", однако Сарри спешит заранее предупредить, что соперник находится "на шаг впереди" относительно его команды.

"Можно ли сказать, что мы должны побеждать в следующем матче? "Должны побеждать" — такого не существует в футболе".

"Мы сыграем против очень, очень хорошей команды. Команды, которая работает с одним и тем же тренером уже три или четыре года — я не помню, сколько точно".

"В данный момент они на шаг впереди нас. Мы же начали работать вместе 35-40 дней назад, и из этих 40 дней нужно вычесть 10 дней международной паузы, так что для нас еще немного рано".

"Мы должны работать, и тогда через год, возможно, мы будем на одном уровне с "Ливерпулем", — цитирует Сарри Evening Standard.



Метки Ливерпуль, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 21:00

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  1. only--liverpool 23.09.2018 21:50 # only--liverpool
    Ахахахаха LOL

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  2. ccchelsea 23.09.2018 21:47 # ccchelsea
    Адекватно. В этом сезоне хватит третьего места и победы в каком-нибудь кубке. Годик упорной работы, пару точечных усилений и Челси чемпион АПЛ сезона 2019-2020.

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  3. arman-kz 23.09.2018 21:43 # arman-kz
    Клоп топарь! Как с его приходом поменялась риторика ближайших конкурентов: от пренебрежительно-ироничной к уважительно-восхищенной... Даже самые последние ебланы-хейтеры Ливерпуля на фапле и те выглядят как неадекватные и обосанные бомжи.

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  4. watch144 23.09.2018 21:27 # watch144
    Мягче чмоура стеллит))

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  5. liverpool1892est 23.09.2018 21:10 # liverpool1892est
    Сарри недоумок:)

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  6. vertigo-92 23.09.2018 21:10 # vertigo-92
    пздц стелит заранее)

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  7. electric 23.09.2018 21:05 # electric
    Боюсь с такими заявлениями вы здесь долго не задержитесь (с)

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  8. ry-l 23.09.2018 21:01 # ry-l
    Отсчет портовых е6ланов пошел

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