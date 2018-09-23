Сарри: "Челси" может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".
В воскресенье против "Вест Хэма" подопечные Сарри впервые со старта сезона не смогли добиться победы (0:0), что сделало "Ливерпуль" единоличным лидером Премьер-Лиги после шести туров.
В следующий уикенд "синие" как раз сыграют против "красных", однако Сарри спешит заранее предупредить, что соперник находится "на шаг впереди" относительно его команды.
"Можно ли сказать, что мы должны побеждать в следующем матче? "Должны побеждать" — такого не существует в футболе".
"Мы сыграем против очень, очень хорошей команды. Команды, которая работает с одним и тем же тренером уже три или четыре года — я не помню, сколько точно".
"В данный момент они на шаг впереди нас. Мы же начали работать вместе 35-40 дней назад, и из этих 40 дней нужно вычесть 10 дней международной паузы, так что для нас еще немного рано".
"Мы должны работать, и тогда через год, возможно, мы будем на одном уровне с "Ливерпулем", — цитирует Сарри Evening Standard.
23.09.2018 21:00
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Последние комментарии:
Ахахахаха LOL
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Адекватно. В этом сезоне хватит третьего места и победы в каком-нибудь кубке. Годик упорной работы, пару точечных усилений и Челси чемпион АПЛ сезона 2019-2020.
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Клоп топарь! Как с его приходом поменялась риторика ближайших конкурентов: от пренебрежительно-ироничной к уважительно-восхищенной... Даже самые последние ебланы-хейтеры Ливерпуля на фапле и те выглядят как неадекватные и обосанные бомжи.
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Мягче чмоура стеллит))
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Сарри недоумок:)
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пздц стелит заранее)
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Боюсь с такими заявлениями вы здесь долго не задержитесь (с)
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Отсчет портовых е6ланов пошел
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