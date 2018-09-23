Сарри: "Челси" может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде может потребоваться год, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".

В воскресенье против "Вест Хэма" подопечные Сарри впервые со старта сезона не смогли добиться победы (0:0), что сделало "Ливерпуль" единоличным лидером Премьер-Лиги после шести туров.



В следующий уикенд "синие" как раз сыграют против "красных", однако Сарри спешит заранее предупредить, что соперник находится "на шаг впереди" относительно его команды.



"Можно ли сказать, что мы должны побеждать в следующем матче? "Должны побеждать" — такого не существует в футболе".



"Мы сыграем против очень, очень хорошей команды. Команды, которая работает с одним и тем же тренером уже три или четыре года — я не помню, сколько точно".



"В данный момент они на шаг впереди нас. Мы же начали работать вместе 35-40 дней назад, и из этих 40 дней нужно вычесть 10 дней международной паузы, так что для нас еще немного рано".



"Мы должны работать, и тогда через год, возможно, мы будем на одном уровне с "Ливерпулем", — цитирует Сарри Evening Standard.