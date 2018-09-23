Жоржиньо обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству передач за матч
В воскресном дерби против "Вест Хэма" полузащитник Жоржиньо в очередной раз доказал свою важность для "Челси", установив новый рекорд Премьер-Лиги по количеству пасов за один матч.
В воскресенье на Лондонском стадионе "синие" впервые в этом сезоне не смогли добиться победы. В действиях команды Маурицио Сарри читалась усталость после выезда в Грецию к ПАОКу в рамках Лиги Европы посреди недели.
У некоторых болельщиков сложилось впечатление, что многие игроки "Челси" были далеки от своих лучших образцов, включая Жоржиньо. Но статистические показатели говорят об обратном.
Против "молотобойцев" Жоржиньо выполнил 180 передач, и это рекордный показатель с сезона 2003/04, когда компания Opta начала собирать подобную статистику в матчах Премьер-Лиги.
Таким образом, итальянец бразильского происхождения в среднем делал пас каждые 30 секунд, превзойдя достижение полузащитника "Манчестер Сити" Илкай Гюндогана (174 паса, против "Челси" в марте) и свое собственное (173, против "Ньюкасла" ранее в этом сезоне).
Из этих 180 передач 162 оказались точными (точность — 90%), 134 были сделаны на чужой половине поля, 124 — пасы вперед.
Всего же с начала сезона 26-летний Жоржиньо сделал уже 628 пасов в рамках Премьер-Лиги — больше, чем какой-либо другой игрок.
23.09.2018 20:15
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боже, а толку)
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Просто лютый бесполезный пассинг ради статы.
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хороший игрок, жаль не перешел в МС
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Как показал итог матча - это абсолютно мнимое достижение.
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пока все эти его пасы бесполезны, до этого выигрывали бы и без него
реальная проверка будет в матчах с лфк
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Топовое приобретение конечно. Но сегодня был вялый слишком, нужно было Фабрегаса в матче с греками выпускать.
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Норм купили тупицу, вместо ассистов просто весь матч поперек пасовал. Хорошо что мы его вовремя слили.
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