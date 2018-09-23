Жоржиньо обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству передач за матч

Жоржиньо В воскресном дерби против "Вест Хэма" полузащитник Жоржиньо в очередной раз доказал свою важность для "Челси", установив новый рекорд Премьер-Лиги по количеству пасов за один матч.

В воскресенье на Лондонском стадионе "синие" впервые в этом сезоне не смогли добиться победы. В действиях команды Маурицио Сарри читалась усталость после выезда в Грецию к ПАОКу в рамках Лиги Европы посреди недели.

У некоторых болельщиков сложилось впечатление, что многие игроки "Челси" были далеки от своих лучших образцов, включая Жоржиньо. Но статистические показатели говорят об обратном.

Против "молотобойцев" Жоржиньо выполнил 180 передач, и это рекордный показатель с сезона 2003/04, когда компания Opta начала собирать подобную статистику в матчах Премьер-Лиги.

Таким образом, итальянец бразильского происхождения в среднем делал пас каждые 30 секунд, превзойдя достижение полузащитника "Манчестер Сити" Илкай Гюндогана (174 паса, против "Челси" в марте) и свое собственное (173, против "Ньюкасла" ранее в этом сезоне).

Из этих 180 передач 162 оказались точными (точность — 90%), 134 были сделаны на чужой половине поля, 124 — пасы вперед.

Всего же с начала сезона 26-летний Жоржиньо сделал уже 628 пасов в рамках Премьер-Лиги — больше, чем какой-либо другой игрок.

Рекорды Премьер-Лиги по количеству пасов в одном матче



Метки Вест Хэм, Жоржиньо, Премьер-Лига, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 20:15

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  1. vertigo-92 23.09.2018 21:09 # vertigo-92
    боже, а толку)

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  2. electric 23.09.2018 21:08 # electric
    Просто лютый бесполезный пассинг ради статы.

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  3. griezmann 23.09.2018 21:07 # griezmann
    хороший игрок, жаль не перешел в МС

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  4. gerrard08 23.09.2018 20:52 # gerrard08
    Как показал итог матча - это абсолютно мнимое достижение.

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  5. kolyandr 23.09.2018 20:35 # kolyandr
    пока все эти его пасы бесполезны, до этого выигрывали бы и без него
    реальная проверка будет в матчах с лфк

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  6. ccchelsea 23.09.2018 20:24 # ccchelsea
    Топовое приобретение конечно. Но сегодня был вялый слишком, нужно было Фабрегаса в матче с греками выпускать.

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  7. superglor 23.09.2018 20:21 # superglor
    Норм купили тупицу, вместо ассистов просто весь матч поперек пасовал. Хорошо что мы его вовремя слили.

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