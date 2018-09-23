"Арсенал" обыграл "Эвертон" и впервые в сезоне не пропустил

В домашнем противостоянии с "Эвертоном" "Арсенал" не только одержал свою пятую победу подряд, но и впервые в этом сезоне не пропустил — 2:0.

По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Торрейра появился в центре поля вместо Маттео Гендузи.



После трех матчей дисквалификации в старт "ирисок" вернулся Ришарлисон. Он, Майкл Кин и получивший капитанскую повязку Том Дэвис заменили Дженка Тосуна, Мейсона Холгейта и Моргана Шнайдерлена.



"Эвертон" мог открыть счет уже на второй минуте, когда Доминик Калверт-Левин выскочил один на один с Петром Чехом по правому краю штрафной, но пробить самостоятельно или отдать на свободного Ришарлисона не решился, а пошел в обводку и был лишен мяча голкипером.



На восьмой минуте у ворота Чеха вновь было жарко. Гости едва не занесли мяч в сетку, однако лайнсмен в любом случае уже зафиксировал офсайд у экс-"канонира" Тео Уолкотта.



Настоящий ответ последовал со стороны "Арсенала" на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг создал возможность для Начо Монреаля пробить со считанных метров, но Джордан Пикфорд выручил свою команду.



"Эвертон" меньше владел мячом, но пытался максимально пользоваться преимуществом Ришарлисона и Уолкотта в скорости в сравнении с медлительными Сократисом Папастатопулосом и Шкодраном Мустафи. Например, на 21-й минуте Ришарлисон оторвался от опекуна и пробил с линии штрафной — Чех был на чеку. А на 29-й Уолкотт посадил Сократиса на желтую карточку.



В остатке первого тайма "ириски" провели еще несколько быстрых атак, однако Чех всякий раз был надежен на последнем рубеже. "Арсенал" мог похвастать лишь контролем мяча да попаданием в крестовину.



Вскоре после перерыва рефери Джонатан Мосс отказался назначить пенальти за попадание мяча в руку Джонджо Кенни, однако хозяева открыли счет и без помощи арбитра. На 56-й минуте Александр Лакасетт получил мяч на левом краю штрафной, чуть улучшил позицию и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



"Эвертон" понесся отыгрываться, но тут же пропустил контратаку с выходом трех атакующих игроков на одного защитника. Месут Озил передал мяч на Аарона Рэмси, тот пяткой сделал короткую передачу на Обамеянга, а Пьер-Эмерик уже не мог промахнуться — 2:0. Правды ради, забил габонец из офсайда, который арбитры прозевали.



В дальнейшем "канонирам" уже не пришлось особо напрягаться. Нельзя сказать, что гости опустили руки, но прежней остроты и агрессии им уже не хватало. "Арсенал" без проблем довел дело до "сухой" победы.



"Арсенал" одержал свою пятую победу подряд с учетом всех соревнований и впервые в сезоне не пропустил, что несколько удивительно, учитывая огромное количество моментов у ворот Петра Чеха в первом тайме. Если Унаи Эмери удастся подтянуть еще и оборону, тогда "канониров" будет сложно остановить.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче