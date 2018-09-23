"Арсенал" обыграл "Эвертон" и впервые в сезоне не пропустил
В домашнем противостоянии с "Эвертоном" "Арсенал" не только одержал свою пятую победу подряд, но и впервые в этом сезоне не пропустил — 2:0.
По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Торрейра появился в центре поля вместо Маттео Гендузи.
После трех матчей дисквалификации в старт "ирисок" вернулся Ришарлисон. Он, Майкл Кин и получивший капитанскую повязку Том Дэвис заменили Дженка Тосуна, Мейсона Холгейта и Моргана Шнайдерлена.
"Эвертон" мог открыть счет уже на второй минуте, когда Доминик Калверт-Левин выскочил один на один с Петром Чехом по правому краю штрафной, но пробить самостоятельно или отдать на свободного Ришарлисона не решился, а пошел в обводку и был лишен мяча голкипером.
На восьмой минуте у ворота Чеха вновь было жарко. Гости едва не занесли мяч в сетку, однако лайнсмен в любом случае уже зафиксировал офсайд у экс-"канонира" Тео Уолкотта.
Настоящий ответ последовал со стороны "Арсенала" на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг создал возможность для Начо Монреаля пробить со считанных метров, но Джордан Пикфорд выручил свою команду.
"Эвертон" меньше владел мячом, но пытался максимально пользоваться преимуществом Ришарлисона и Уолкотта в скорости в сравнении с медлительными Сократисом Папастатопулосом и Шкодраном Мустафи. Например, на 21-й минуте Ришарлисон оторвался от опекуна и пробил с линии штрафной — Чех был на чеку. А на 29-й Уолкотт посадил Сократиса на желтую карточку.
В остатке первого тайма "ириски" провели еще несколько быстрых атак, однако Чех всякий раз был надежен на последнем рубеже. "Арсенал" мог похвастать лишь контролем мяча да попаданием в крестовину.
Вскоре после перерыва рефери Джонатан Мосс отказался назначить пенальти за попадание мяча в руку Джонджо Кенни, однако хозяева открыли счет и без помощи арбитра. На 56-й минуте Александр Лакасетт получил мяч на левом краю штрафной, чуть улучшил позицию и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
"Эвертон" понесся отыгрываться, но тут же пропустил контратаку с выходом трех атакующих игроков на одного защитника. Месут Озил передал мяч на Аарона Рэмси, тот пяткой сделал короткую передачу на Обамеянга, а Пьер-Эмерик уже не мог промахнуться — 2:0. Правды ради, забил габонец из офсайда, который арбитры прозевали.
В дальнейшем "канонирам" уже не пришлось особо напрягаться. Нельзя сказать, что гости опустили руки, но прежней остроты и агрессии им уже не хватало. "Арсенал" без проблем довел дело до "сухой" победы.
"Арсенал" одержал свою пятую победу подряд с учетом всех соревнований и впервые в сезоне не пропустил, что несколько удивительно, учитывая огромное количество моментов у ворот Петра Чеха в первом тайме. Если Унаи Эмери удастся подтянуть еще и оборону, тогда "канониров" будет сложно остановить.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
23.09.2018 19:55
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Последние комментарии:
в очередной раз хочу узнать
чем вообще руководствуются мужчины, которые целенаправленно включают и слушают мияги с эшдшпилем?
вы далбаебы нет?
поди еще от гепаррррдаа поете?
сыны 6лядей, просто позорите мужскую половину населения, слушая это дерьмо
пойду кс смотреть. это хоть не по гейски
(ответить)
Арсенал красавчики. Должны побороться с Сити за чемпионство.
(ответить)
Изи размотали
(ответить)
Качество игры на уровне команды из второй половины таблицы, что и отображает первое место Чеха по количеству сейвов в нынешнем сезоне АПЛ среди всех киперов. Чисто на классе отдельно взятых игроков и лёгкого календаря выигрывает Арсенал.
(ответить)
6 Арсенал 6 12
ПРОПАСТЬ
7 Манчестер Юнайтед 6 10
Источник: http://fapl.ru/table/
(ответить)
Унаи Эмери удастся подтянуть еще и оборону, тогда "канониров" будет сложно остановить.
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Да сученьки! Начинайте переобуваться болеть за Арсенал сейчас, пока это не стало мэйнстримом
(ответить)
Чех умница, а вот Озил разочаровал. Кучу атак запорол, на 5 метров не может нормальный пас отдать. Ремзи красава, 2 гп. Найс второй тайм...
(ответить)
Арсенал топчик, как и Мияги! На сухую играет и красиво, как Мияги читает рэп не торопливо!
p.s. следующая неделя на фапле определяющая. 2 матча Ливерпуля и Челси между собой. Кто будет круче на поле, тот и захватит фапл в комментах.
(ответить)
All the way to Kiev
To end up in defeat
Crying in the stands, Battered in the streets
Ramos injured Salah, victims of it all
Sterling won the double
And the Scousers won fuck all
(ответить)
6 Арсенал 6 12
7 Манчестер Юнайтед 6 10
Источник: http://fapl.ru/posts/65440/?c=1
Зашквар для monkeys
(ответить)
28
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141
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(ответить)
очередная увереннейшая победа Арсенала, правда неожиданно мало голов забили, но да пох
у Лязета все голы на заглядень, уебок чих был сегедня на удивление хорош, а вот у Торейры сегодня пздц сколько ошибок было
до Сити всего ничего, 4 очка
п.с.мосс хуecoc, тащил ирисок как мог
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