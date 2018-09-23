"Арсенал" обыграл "Эвертон" и впервые в сезоне не пропустил

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг В домашнем противостоянии с "Эвертоном" "Арсенал" не только одержал свою пятую победу подряд, но и впервые в этом сезоне не пропустил — 2:0.

По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Торрейра появился в центре поля вместо Маттео Гендузи.

После трех матчей дисквалификации в старт "ирисок" вернулся Ришарлисон. Он, Майкл Кин и получивший капитанскую повязку Том Дэвис заменили Дженка Тосуна, Мейсона Холгейта и Моргана Шнайдерлена.

"Эвертон" мог открыть счет уже на второй минуте, когда Доминик Калверт-Левин выскочил один на один с Петром Чехом по правому краю штрафной, но пробить самостоятельно или отдать на свободного Ришарлисона не решился, а пошел в обводку и был лишен мяча голкипером.

На восьмой минуте у ворота Чеха вновь было жарко. Гости едва не занесли мяч в сетку, однако лайнсмен в любом случае уже зафиксировал офсайд у экс-"канонира" Тео Уолкотта.

Настоящий ответ последовал со стороны "Арсенала" на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг создал возможность для Начо Монреаля пробить со считанных метров, но Джордан Пикфорд выручил свою команду.

"Эвертон" меньше владел мячом, но пытался максимально пользоваться преимуществом Ришарлисона и Уолкотта в скорости в сравнении с медлительными Сократисом Папастатопулосом и Шкодраном Мустафи. Например, на 21-й минуте Ришарлисон оторвался от опекуна и пробил с линии штрафной — Чех был на чеку. А на 29-й Уолкотт посадил Сократиса на желтую карточку.

В остатке первого тайма "ириски" провели еще несколько быстрых атак, однако Чех всякий раз был надежен на последнем рубеже. "Арсенал" мог похвастать лишь контролем мяча да попаданием в крестовину.

Вскоре после перерыва рефери Джонатан Мосс отказался назначить пенальти за попадание мяча в руку Джонджо Кенни, однако хозяева открыли счет и без помощи арбитра. На 56-й минуте Александр Лакасетт получил мяч на левом краю штрафной, чуть улучшил позицию и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

"Эвертон" понесся отыгрываться, но тут же пропустил контратаку с выходом трех атакующих игроков на одного защитника. Месут Озил передал мяч на Аарона Рэмси, тот пяткой сделал короткую передачу на Обамеянга, а Пьер-Эмерик уже не мог промахнуться — 2:0. Правды ради, забил габонец из офсайда, который арбитры прозевали.

В дальнейшем "канонирам" уже не пришлось особо напрягаться. Нельзя сказать, что гости опустили руки, но прежней остроты и агрессии им уже не хватало. "Арсенал" без проблем довел дело до "сухой" победы.

"Арсенал" одержал свою пятую победу подряд с учетом всех соревнований и впервые в сезоне не пропустил, что несколько удивительно, учитывая огромное количество моментов у ворот Петра Чеха в первом тайме. Если Унаи Эмери удастся подтянуть еще и оборону, тогда "канониров" будет сложно остановить.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 23.09.2018 20:08 # melwood-lfc
    в очередной раз хочу узнать
    чем вообще руководствуются мужчины, которые целенаправленно включают и слушают мияги с эшдшпилем?
    вы далбаебы нет?
    поди еще от гепаррррдаа поете?

    сыны 6лядей, просто позорите мужскую половину населения, слушая это дерьмо

    пойду кс смотреть. это хоть не по гейски

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  2. toha-bludsikir 23.09.2018 20:07 # toha-bludsikir
    Арсенал красавчики. Должны побороться с Сити за чемпионство.

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  3. rentv 23.09.2018 20:05 # rentv
    Изи размотали

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  4. ccchelsea 23.09.2018 20:04 # ccchelsea
    Качество игры на уровне команды из второй половины таблицы, что и отображает первое место Чеха по количеству сейвов в нынешнем сезоне АПЛ среди всех киперов. Чисто на классе отдельно взятых игроков и лёгкого календаря выигрывает Арсенал.

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  5. royal-arsenal 23.09.2018 20:04 # royal-arsenal
    6 Арсенал 6 12

    ПРОПАСТЬ

    7 Манчестер Юнайтед 6 10

    Источник: http://fapl.ru/table/

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  6. royal-arsenal 23.09.2018 20:02 # royal-arsenal
    Унаи Эмери удастся подтянуть еще и оборону, тогда "канониров" будет сложно остановить.

    ---
    Да сученьки! Начинайте переобуваться болеть за Арсенал сейчас, пока это не стало мэйнстримом

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  7. redwhitegun 23.09.2018 20:01 # redwhitegun
    Чех умница, а вот Озил разочаровал. Кучу атак запорол, на 5 метров не может нормальный пас отдать. Ремзи красава, 2 гп. Найс второй тайм...

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  8. royal-arsenal 23.09.2018 20:01 # royal-arsenal
    Арсенал топчик, как и Мияги! На сухую играет и красиво, как Мияги читает рэп не торопливо!

    p.s. следующая неделя на фапле определяющая. 2 матча Ливерпуля и Челси между собой. Кто будет круче на поле, тот и захватит фапл в комментах.

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  9. griezmann 23.09.2018 20:00 # griezmann
    All the way to Kiev
    To end up in defeat
    Crying in the stands, Battered in the streets
    Ramos injured Salah, victims of it all
    Sterling won the double
    And the Scousers won fuck all

    (ответить)

  10. electric 23.09.2018 19:58 # electric
    6 Арсенал 6 12
    7 Манчестер Юнайтед 6 10

    Источник: http://fapl.ru/posts/65440/?c=1

    Зашквар для monkeys

    (ответить)

  11. griezmann 23.09.2018 19:58 # griezmann
    28
    Years
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  12. reams 23.09.2018 19:58 # reams
    очередная увереннейшая победа Арсенала, правда неожиданно мало голов забили, но да пох
    у Лязета все голы на заглядень, уебок чих был сегедня на удивление хорош, а вот у Торейры сегодня пздц сколько ошибок было
    до Сити всего ничего, 4 очка
    п.с.мосс хуecoc, тащил ирисок как мог

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