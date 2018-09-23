Сарри не понимает, почему "Челси" нельзя было сыграть в понедельник

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не вынесла матч его команды с "Вест Хэмом" на понедельник.

После визита в гости к ПАОКу в рамках Лиги Европы у "синих" было всего два дня, чтобы восстановить и подготовиться к лондонскому дерби. Усталость взяла свое, и "Челси" завершил матч против "молотобойцев" вничью 0:0.



Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не пошла его команде на уступки и не поставила дерби на понедельник. Маурицио привел в пример Серию А, где участникам еврокубков пытаются всячески содейстыовать.



"Сейчас усталость сказывается не сильно. Она может проявиться только весной. И все равно я не понимаю, почему в Англии мы не можем перенести матч на вечер понедельника. Для Италии это норма".



"Что касается игры, то нам нужно быстрее обращаться с мячом и прибавить в оборонительной стадии. Особенно когда дело касается таких матчей", - цитирует Сарри Daily Star.