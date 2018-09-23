Сарри не понимает, почему "Челси" нельзя было сыграть в понедельник
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не вынесла матч его команды с "Вест Хэмом" на понедельник.
После визита в гости к ПАОКу в рамках Лиги Европы у "синих" было всего два дня, чтобы восстановить и подготовиться к лондонскому дерби. Усталость взяла свое, и "Челси" завершил матч против "молотобойцев" вничью 0:0.
Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не пошла его команде на уступки и не поставила дерби на понедельник. Маурицио привел в пример Серию А, где участникам еврокубков пытаются всячески содейстыовать.
"Сейчас усталость сказывается не сильно. Она может проявиться только весной. И все равно я не понимаю, почему в Англии мы не можем перенести матч на вечер понедельника. Для Италии это норма".
"Что касается игры, то нам нужно быстрее обращаться с мячом и прибавить в оборонительной стадии. Особенно когда дело касается таких матчей", - цитирует Сарри Daily Star.
23.09.2018 18:40
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Последние комментарии:
Венгер пост сдал. Сарри пост принял.
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Разрешить пенсу на скамейке кожаные сигареты. Они без них не могут.
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после 2х слитых игр от лфк будет курить прям на бровке каждую минуту
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Сарри сам виноват, в четверг использовал основной состав! Жоржиньо и Канты не должны были играть в четверг Максимом 1тайм, но не сука! Это не Италия тут все более интенсивно, нельзя играть одним составом (((
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такой же нытик как главный тренер портовой помойки
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а игру с ЛФК в кубке куда перенести , на выходной ?
наркоман блять.
ладно б ныл по делу сучка
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потому что в понедельник не будет такого кол-ва следящих за матчем болельщиков а значит стоимость рекламного времени будет ниже..не прьемьер лига это решает а ТВ компании выкупившие права на телетрансляции по всему миру..Объясните кто нибудь это старому барану. Welcome to England
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Как будто до него другие тренеры об этом не говорили и он об этом только узнал.
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Лучше не пизди, а готовься к Ливерпулю через 2 дня)))
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если он так на ничью реагирует, что он будет говорить когда начнет проигрывать подряд
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Это реалии английского футбола, привыкай маэстро.
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Началось нытьё))
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