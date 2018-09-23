Сарри не понимает, почему "Челси" нельзя было сыграть в понедельник

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не вынесла матч его команды с "Вест Хэмом" на понедельник.

После визита в гости к ПАОКу в рамках Лиги Европы у "синих" было всего два дня, чтобы восстановить и подготовиться к лондонскому дерби. Усталость взяла свое, и "Челси" завершил матч против "молотобойцев" вничью 0:0.

Сарри не понимает, почему Премьер-Лига не пошла его команде на уступки и не поставила дерби на понедельник. Маурицио привел в пример Серию А, где участникам еврокубков пытаются всячески содейстыовать.

"Сейчас усталость сказывается не сильно. Она может проявиться только весной. И все равно я не понимаю, почему в Англии мы не можем перенести матч на вечер понедельника. Для Италии это норма".

"Что касается игры, то нам нужно быстрее обращаться с мячом и прибавить в оборонительной стадии. Особенно когда дело касается таких матчей", - цитирует Сарри Daily Star.



Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.09.2018 18:40

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 23.09.2018 20:01 # lahmatyj
    Венгер пост сдал. Сарри пост принял.

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  2. kukuruzzo 23.09.2018 19:57 # kukuruzzo
    Разрешить пенсу на скамейке кожаные сигареты. Они без них не могут.

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  3. blackdreamer 23.09.2018 19:48 # blackdreamer
    после 2х слитых игр от лфк будет курить прям на бровке каждую минуту

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  4. gjchancel 23.09.2018 19:34 # gjchancel
    Сарри сам виноват, в четверг использовал основной состав! Жоржиньо и Канты не должны были играть в четверг Максимом 1тайм, но не сука! Это не Италия тут все более интенсивно, нельзя играть одним составом (((

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  5. griezmann 23.09.2018 19:23 # griezmann
    такой же нытик как главный тренер портовой помойки

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  6. chr1s8rown 23.09.2018 19:21 # chr1s8rown
    а игру с ЛФК в кубке куда перенести , на выходной ?
    наркоман блять.
    ладно б ныл по делу сучка

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  7. frisby 23.09.2018 19:20 # frisby
    потому что в понедельник не будет такого кол-ва следящих за матчем болельщиков а значит стоимость рекламного времени будет ниже..не прьемьер лига это решает а ТВ компании выкупившие права на телетрансляции по всему миру..Объясните кто нибудь это старому барану. Welcome to England

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  8. suddenly 23.09.2018 19:16 # suddenly
    Как будто до него другие тренеры об этом не говорили и он об этом только узнал.

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  9. only--liverpool 23.09.2018 19:15 # only--liverpool
    Лучше не пизди, а готовься к Ливерпулю через 2 дня)))

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  10. kolyandr 23.09.2018 19:04 # kolyandr
    если он так на ничью реагирует, что он будет говорить когда начнет проигрывать подряд

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  11. ccchelsea 23.09.2018 18:53 # ccchelsea
    Это реалии английского футбола, привыкай маэстро.

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  12. slash-lfc 23.09.2018 18:48 # slash-lfc
    Началось нытьё))

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