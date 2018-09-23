Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус пролил свет на свой уход из "Ливерпуля" и заявил, что надеется стать сильнее после своего фиаско в последнем финале Лиги Чемпионов.

Напомним, Кариус стал настоящим антигероем того финала с "Реалом", совершив две результативные ошибки. Позже сам Лорис пытался объяснить свои провалы в игре сотрясением, которое ему нанес защитник соперника Серхио Рамоса.



Однако 25-летний немец не отчаивается, а в качестве источника вдохновения использует пример своего соотечественника Оливера Кана, которому провал в финале ЧМ-2002 против Бразилии не помешал заработать легендарный статус.



"Я не могу объяснить свои ошибки против "Реала". Я должен вернуть уверенность в себе и смириться с тем, что случилось в прошлом".



"Оливер Кан тоже совершил большую ошибку в финале Чемпионата Мира 2002 года, но вернулся еще сильнее. Именно так предпочитаю поступить и я, нежели думать о том, как долго меня будут преследовать воспоминания о финале Лиги Чемпионов".



"Я не знаю, поступил ли Рамос умышленно. Только он сам знает ответ. Я упал на землю и подумал про себя: "Что происходит?" Уровень адреналина в крови зашкаливал, и я просто хотел играть. Однако я не хочу прятаться за какие-либо оправдания", — сообщил Кариус Bild.



После того фиаско болельщики и пресса устроили настоящую травлю Кариуса, и тот был вынужден уехать в "Бешикташ" на правах двухлетней аренды. Это решение Лорис принял сам — но лишь из-за появления в "Ливерпуле" Алиссона.



"У меня нет проблем с Юргеном Клоппом. Вообще-то, у нас отличные отношения, именно он привел меня из "Майнца". Он никогда не винил меня, однако давление со стороны медиа и публики было настолько велико, то "Ливерпулю" пришлось отреагировать. Это не пошло мне на пользу, но такое случается в футболе".



"Никто не указывал мне на дверь из "Ливерпуля". Я не бежал из "Ливерпуля". Просто я в том возрасте, когда должен играть регулярно. После трансфера Алиссона я принял решение отправиться в Стамбул и присоединиться к "Бешикташу", — добавил Кариус.