"Вест Хэм" прервал победную серию "Челси"

Альваро Мората "Вест Хэм" прервал победную поступь "Челси" в этом сезоне, оформив безголевую ничью против соседей по Лондону, хотя вполне мог набрать и три очка.

"Молотобойцы" все-таки недосчитались нападающего Марко Арнаутовича, чье место в стартовом составе занял Мичейл Антонио.

Относительно победы 4:1 над "Кардиффом" в прошлый уикенд наставник "синих" Маурицио Сарри сделал лишь одну перестановку, выпустив Виллиана вместо травмированного Педро.

"Челси" уверенно начал матч, заставляя соперника много работать без мяча. "Вест Хэм" впервые смог выйти из под прессинга только на 20-й минуте, когда Фелипе Андерсон промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, однако снаряд стал добычей защитника.

На 29-й минуте Андерсон вновь обострил игру, отправив Антонио в прорыв по левому краю штрафной площади, однако Мичейл пробил очень неточно.

Спустя еще две минуты прозвучал очередной тревожный звоночек для "синих". Андрей Ярмоленко пустился в дриблинг в штрафной, но был лишен мяча. Зато отскок подкараулил Антонио и тут же пробил с близкого расстояния — прямо в голкипера.

Ближе к перерыву игра успокоилась. "Челси" удалось усмириться своего соперника, а невысокий Нголо Канте даже отметился ударом головой — неточно.

Во втором тайме игра стала более осторожной. "Синие" делали недостаточно, чтобы растянуть оборону "молотобойцев", а те в свою очередь не шли на риск, пытаясь отвечать.

Отличную возможность открыть счет на 66-й минуте упустил вышедший на замену Альваро Мората. Испанец расстреливал ворота со считанных метров, но Лукаш Фабиански головой отразил мяч.

На 77-й минуте хозяева ответили своим убийственным промахом. Ярмоленко на дальней штанге без сопротивления замыкал головой навесную передачу Роберта Снодграсса, однако непостижимым образом даже не попал в створ.

Заключительный голевой момент в матче создал "Челси". Вышедший со скамейки Росс Баркли метил в нижний угол ворот с дистанции, но Фабиански выручил свою команду.

"Челси" впервые в сезоне не смог победить, хотя имел все шансы для этого. Впрочем, не меньше шансов вырвать три очка имел и "Вест Хэм". Обе команды были слишком расточительны, и теперь им лишь остается жалеть об упущенных моментах.

"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 23.09.2018 18:24 # narcot
    23.09.2018 13:10 #
    bezviz

    0-3 изи, азар дублясо
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65426/?c=1#c6725020

    (ответить)

  2. willis 23.09.2018 18:23 # willis
    Жаль что пенсы так быстро сосаге. Думал что они сосаге, но не скорососаге как скамо6ляди.

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  3. mikkiynwa 23.09.2018 18:12 # mikkiynwa
    Сейчас Пеллегрини зашёл в раздевалку Вест Хема и говорит:

    „Кофе мне принесите“ и знаете кто принёс?)

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  4. griezmann 23.09.2018 18:12 # griezmann
    28
    Years
    141
    Days
    1
    Hour
    25
    Minutes
    28
    Seconds

    (ответить)

  5. tigerpool 23.09.2018 18:11 # tigerpool
    Защита у арсенала клоунада жесточайшая.

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  6. rentv 23.09.2018 18:11 # rentv
    nikibak1 не является моим фэйком

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  7. toledo 23.09.2018 18:09 # toledo
    6лять, это уже даже не смешно. только чудом не забили гол после привоза джаки.

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  8. yamateh 23.09.2018 18:09 # yamateh
    Поплатился Сарри что основу выставил в ЛЕ. Движения мяча, быстроты не хватило в атаке.

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  9. nikibak1 23.09.2018 18:07 # nikibak1
    На Ливер ссут с 1990 года. Вы ни разу не брали Премьер лигу. Просто - ни одного, единственного раза... А ей, на минуточку, почти 30 лет. Большинству из вас даже столько лет нет. Это же просто пиздец. 2 сезона играет Ливер хорошо и уже так прет глоров. Жесть. Надеюсь в этом году возьмет МС. Просто стата хорошая у вас, чтобы портить ее. Я считаю, "никогда" для вас прям норм было бы)

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  10. lahmatyj 23.09.2018 18:04 # lahmatyj
    Балин, почему на матч ВХЮ Елагина не поставили, а всунули ебаната-журавля?

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  11. lfc-krr 23.09.2018 18:04 # lfc-krr
    Ну что за топарики на первом месте?!

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  12. reams 23.09.2018 18:01 # reams
    Голы Уолкота,Ришарлисона, Рэмзи(3) Ляки и Аубы

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  13. gerrard08 23.09.2018 18:00 # gerrard08
    Не ожидал что вх зацепиться за очки. Молодцы молотки.

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  14. pauk 23.09.2018 18:00 # pauk
    а чашку скузи уже в следующем туре вручат?

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  15. kos9k 23.09.2018 18:00 # kos9k
    У Сейдо Берахино из «Сток Сити» за полтора месяца родилось 3 ребенка от трех разных женщин.

    он за полтора года меньше голов забил вроде) лол

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  16. only--liverpool 23.09.2018 17:59 # only--liverpool
    давайте аналику ебланы)))))))))))))))) а мы с вас поржем))))))))))))))))))))))))))))

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  17. l-freeman 23.09.2018 17:59 # l-freeman
    Не уж то Ливерпуль?((((
    20+, и тут такое, почему?(((

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  18. mikkiynwa 23.09.2018 17:58 # mikkiynwa
    ХАХАХАХХАХААХАХХАХХА НУ ЧЕ ГДЕ ВЫ ПЕНСЫ?

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  19. gjchancel 23.09.2018 17:55 # gjchancel
    Сарри сам виноват! Не фиг было использовать основу в ЛЕ.

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  20. superzaki 23.09.2018 17:55 # superzaki
    Хехехе где все пинсы? Бедненькие плачут небось где нибудь под одеяльцем только вот слезами мочу не отмыть

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