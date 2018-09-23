"Вест Хэм" прервал победную серию "Челси"
"Вест Хэм" прервал победную поступь "Челси" в этом сезоне, оформив безголевую ничью против соседей по Лондону, хотя вполне мог набрать и три очка.
"Молотобойцы" все-таки недосчитались нападающего Марко Арнаутовича, чье место в стартовом составе занял Мичейл Антонио.
Относительно победы 4:1 над "Кардиффом" в прошлый уикенд наставник "синих" Маурицио Сарри сделал лишь одну перестановку, выпустив Виллиана вместо травмированного Педро.
"Челси" уверенно начал матч, заставляя соперника много работать без мяча. "Вест Хэм" впервые смог выйти из под прессинга только на 20-й минуте, когда Фелипе Андерсон промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, однако снаряд стал добычей защитника.
На 29-й минуте Андерсон вновь обострил игру, отправив Антонио в прорыв по левому краю штрафной площади, однако Мичейл пробил очень неточно.
Спустя еще две минуты прозвучал очередной тревожный звоночек для "синих". Андрей Ярмоленко пустился в дриблинг в штрафной, но был лишен мяча. Зато отскок подкараулил Антонио и тут же пробил с близкого расстояния — прямо в голкипера.
Ближе к перерыву игра успокоилась. "Челси" удалось усмириться своего соперника, а невысокий Нголо Канте даже отметился ударом головой — неточно.
Во втором тайме игра стала более осторожной. "Синие" делали недостаточно, чтобы растянуть оборону "молотобойцев", а те в свою очередь не шли на риск, пытаясь отвечать.
Отличную возможность открыть счет на 66-й минуте упустил вышедший на замену Альваро Мората. Испанец расстреливал ворота со считанных метров, но Лукаш Фабиански головой отразил мяч.
На 77-й минуте хозяева ответили своим убийственным промахом. Ярмоленко на дальней штанге без сопротивления замыкал головой навесную передачу Роберта Снодграсса, однако непостижимым образом даже не попал в створ.
Заключительный голевой момент в матче создал "Челси". Вышедший со скамейки Росс Баркли метил в нижний угол ворот с дистанции, но Фабиански выручил свою команду.
"Челси" впервые в сезоне не смог победить, хотя имел все шансы для этого. Впрочем, не меньше шансов вырвать три очка имел и "Вест Хэм". Обе команды были слишком расточительны, и теперь им лишь остается жалеть об упущенных моментах.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
23.09.2018 17:25
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Последние комментарии:
23.09.2018 13:10 #
bezviz
0-3 изи, азар дублясо
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Источник: http://fapl.ru/posts/65426/?c=1#c6725020
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Жаль что пенсы так быстро сосаге. Думал что они сосаге, но не скорососаге как скамо6ляди.
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Сейчас Пеллегрини зашёл в раздевалку Вест Хема и говорит:
„Кофе мне принесите“ и знаете кто принёс?)
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Защита у арсенала клоунада жесточайшая.
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nikibak1 не является моим фэйком
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6лять, это уже даже не смешно. только чудом не забили гол после привоза джаки.
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Поплатился Сарри что основу выставил в ЛЕ. Движения мяча, быстроты не хватило в атаке.
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На Ливер ссут с 1990 года. Вы ни разу не брали Премьер лигу. Просто - ни одного, единственного раза... А ей, на минуточку, почти 30 лет. Большинству из вас даже столько лет нет. Это же просто пиздец. 2 сезона играет Ливер хорошо и уже так прет глоров. Жесть. Надеюсь в этом году возьмет МС. Просто стата хорошая у вас, чтобы портить ее. Я считаю, "никогда" для вас прям норм было бы)
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Балин, почему на матч ВХЮ Елагина не поставили, а всунули ебаната-журавля?
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Ну что за топарики на первом месте?!
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Голы Уолкота,Ришарлисона, Рэмзи(3) Ляки и Аубы
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Не ожидал что вх зацепиться за очки. Молодцы молотки.
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а чашку скузи уже в следующем туре вручат?
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У Сейдо Берахино из «Сток Сити» за полтора месяца родилось 3 ребенка от трех разных женщин.
он за полтора года меньше голов забил вроде) лол
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давайте аналику ебланы)))))))))))))))) а мы с вас поржем))))))))))))))))))))))))))))
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Не уж то Ливерпуль?((((
20+, и тут такое, почему?(((
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ХАХАХАХХАХААХАХХАХХА НУ ЧЕ ГДЕ ВЫ ПЕНСЫ?
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Сарри сам виноват! Не фиг было использовать основу в ЛЕ.
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Хехехе где все пинсы? Бедненькие плачут небось где нибудь под одеяльцем только вот слезами мочу не отмыть
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