"Арсенал" мог купить Ван Дейка за 12 миллионов фунтов

Несколько лет назад "Арсенал" отверг возможность приобрести защитника Виргила Ван Дейка всего за 12 миллионов фунтов.

Среди клубов Премьер-Лиги, которые просматривали Ван Дейка в "Селтике", до перехода Виргила в "Саутгемптон" в 2015 году, был и "Арсенал". В то время "канониров" возглавлял Арсен Венгер, используя в качестве основных центральных защитников Пера Мертезакера с Лораном Косьелни и имея на лавке Габриэля Паулисту с Калумом Чемберсом.



Тогда заполучить Ван Дейка, который в январе этого года перебрался в "Ливерпуль" и стал самым дорогим защитником мира, можно было всего за 12 млн. фунтов, однако Венгер доверился мнению своего ведущего скаута Стива Роули.



"Глава скаутской службы "Арсенала" считал, что Виргил слишком небрежен, чтобы преуспеть в Премьер-Лиге. Возможно, это и было в его игре, но он удовлетворяет столь многим другим параметрам".



"У него есть скорость, мощь, баланс, пас, и он хорош в воздухе. Он может быть немного небрежен, но от этого он не перестает быть классным игроком".



"В то время я также общался с Гари Макаллистером, который был помощником Брендана Роджерса в "Ливерпуле". Я сказал ему, что надеюсь на переход Виргила к ним, однако Брендану он не понравится. Брендан думал, что Виргил ничуть не лучше имеющихся у него игроков".



"Тогда он бы стоил 12 миллионов фунтов — его регулярно просматривали все команды, но при этом все опасались, что он проявляет себя лишь в шотландской лиге", — сообщил Джон Коллинс, бывший ассистент "Селтика", в эфире beIN Sports.