"Вулверхэмптон" потребует за Невеша 110 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" назначил сумасшедший ценник в 110 миллионов фунтов на полузащитника Рубена Невеша.

Как известно, особый интерес к Невешу проявляют клубы из Манчестера. Уже зимой "Юнайтед" и "Сити" могут выдвинуть официальные предложения о покупке 21-летнего португальца.



"Вулверхэмптон" не собирается расставаться со своей звездой, поэтому уже установил ошеломительный ценник на игрока, ярко начавшего первый для себя и для клуба сезон в Премьер-Лиге. Если верить The Times, "волки" попросят за Невеша 110 миллионов фунтов.



Два месяца назад новички Премьер-Лиги заключили новый контракт с Рубеном, поэтому имеют полное право диктовать условия потенциальным покупателям и требовать столько денег за Невеша, сколько им захочется.