"Вулверхэмптон" потребует за Невеша 110 миллионов фунтов
"Вулверхэмптон" назначил сумасшедший ценник в 110 миллионов фунтов на полузащитника Рубена Невеша.
Как известно, особый интерес к Невешу проявляют клубы из Манчестера. Уже зимой "Юнайтед" и "Сити" могут выдвинуть официальные предложения о покупке 21-летнего португальца.
"Вулверхэмптон" не собирается расставаться со своей звездой, поэтому уже установил ошеломительный ценник на игрока, ярко начавшего первый для себя и для клуба сезон в Премьер-Лиге. Если верить The Times, "волки" попросят за Невеша 110 миллионов фунтов.
Два месяца назад новички Премьер-Лиги заключили новый контракт с Рубеном, поэтому имеют полное право диктовать условия потенциальным покупателям и требовать столько денег за Невеша, сколько им захочется.
23.09.2018 16:00
Просмотров: 627
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будет всю карьеру играть в Вулверхэмптоне и никогда не выйдет на топ уровень. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
(ответить)
Чтобы узнать реальную стоимость игроков на данный момент нужно делить на 4
(ответить)
МЮ может столько и заплатить.
(ответить)
Мешка типа залупуля изе могут раскрутить
(ответить)
ахах)
(ответить)
Арсеналу думаю понадобился бы...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий