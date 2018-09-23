"Вулверхэмптон" потребует за Невеша 110 миллионов фунтов

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" назначил сумасшедший ценник в 110 миллионов фунтов на полузащитника Рубена Невеша.

Как известно, особый интерес к Невешу проявляют клубы из Манчестера. Уже зимой "Юнайтед" и "Сити" могут выдвинуть официальные предложения о покупке 21-летнего португальца.

"Вулверхэмптон" не собирается расставаться со своей звездой, поэтому уже установил ошеломительный ценник на игрока, ярко начавшего первый для себя и для клуба сезон в Премьер-Лиге. Если верить The Times, "волки" попросят за Невеша 110 миллионов фунтов.

Два месяца назад новички Премьер-Лиги заключили новый контракт с Рубеном, поэтому имеют полное право диктовать условия потенциальным покупателям и требовать столько денег за Невеша, сколько им захочется.



Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор foxmcfc   

Дата 23.09.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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Последние комментарии:




  1. suddenly 23.09.2018 16:43 # suddenly
    Будет всю карьеру играть в Вулверхэмптоне и никогда не выйдет на топ уровень. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

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  2. chebrec 23.09.2018 16:32 # chebrec
    Чтобы узнать реальную стоимость игроков на данный момент нужно делить на 4

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  3. brown-ale 23.09.2018 16:31 # brown-ale
    МЮ может столько и заплатить.

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  4. meshuggah 23.09.2018 16:22 # meshuggah
    Мешка типа залупуля изе могут раскрутить

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  5. vertigo-92 23.09.2018 16:13 # vertigo-92
    ахах)

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  6. danik9 23.09.2018 16:01 # danik9
    Арсеналу думаю понадобился бы...

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