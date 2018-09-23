Мэддисон мечтает попасть в сборную Англии
Блестяще выступающий за "Лестер" Джеймс Мэддисон признался, что мечтает попасть в сборную Англии.
Минувшим летом "лисы" приобрели 21-летнего Мэддисона у "Норвича". Джеймс сразу же принялся отрабатывать инвестированные в него деньги, забив уже три мяча на старте сезона.
После победного гола "Хаддерсфилду" плеймейкер признался, что мечтает о попадании в сборную Англии. Мэддисон надеется, что его игра привлечет внимание главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.
"Мне нравится играть в футбол, мне нравится играть в Премьер-Лиге. Моей мечтой по-прежнему остается дебют за сборную Англии".
"Мне нельзя увлекаться, я должен выходить на каждый матч с одинаковым настроем. Мне не хочется заглядывать далеко вперед, но да, я жажду попасть в сборную Англии", - сообщил Мэддисон BBC.
23.09.2018 15:00
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