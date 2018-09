Сон не променяет "Тоттенхэм" на "Баварию"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что не помышляет о переходе в "Баварию".

На этой неделе появились слухи, что чемпионы Бундеслиги рассматривают вариант с приобретением 26-летнего Сона и готовы сделать официальное предложение по южнокорейцу уже в зимнее трансферное окно.



Однако сам игрок даже не допускает сценарий, при котором покинет "Тоттенхэм" в ближайшее время. Только на днях Сон поблагодарил главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино за то, что позволил ему отлучиться на Азиатские игры на старте сезона.



"Я счастлив в "Тоттенхэме". Совсем недавно мы продлили сотрудничество. Все, что меня беспокоит, это игра за "Тоттенхэм". Я хочу приносить еще больше пользы этому клубу", - цитирует Сона Four Four Two.