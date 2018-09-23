Сон не променяет "Тоттенхэм" на "Баварию"

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что не помышляет о переходе в "Баварию".

На этой неделе появились слухи, что чемпионы Бундеслиги рассматривают вариант с приобретением 26-летнего Сона и готовы сделать официальное предложение по южнокорейцу уже в зимнее трансферное окно.

Однако сам игрок даже не допускает сценарий, при котором покинет "Тоттенхэм" в ближайшее время. Только на днях Сон поблагодарил главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино за то, что позволил ему отлучиться на Азиатские игры на старте сезона.

"Я счастлив в "Тоттенхэме". Совсем недавно мы продлили сотрудничество. Все, что меня беспокоит, это игра за "Тоттенхэм". Я хочу приносить еще больше пользы этому клубу", - цитирует Сона Four Four Two.




Метки Бавария, Сон, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 23.09.2018 14:00

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  1. pavlix76 23.09.2018 14:39 # pavlix76
    Да басни, не более. Не уровня он Баварии. Кейн - другое дело.

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  2. lahmatyj 23.09.2018 14:14 # lahmatyj
    Отправят фото газенвагена Леви, и тот отдаст бесплатно.

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