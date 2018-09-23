Принадлежащий "Ливерпулю" полузащитник Марко Груич порвал связки лодыжки, выступая за "Герту" на правах аренды.

Субботний матч против менхенгладбахской "Боруссии" стал для Груича всего лишь четвертым за клуб из Берлина после перехода в аренду, рассчитанную до конца сезона.



На 72-й минуте матча, выигранного "Гертой" со счетом 4:2, 22-летний серб был вынужден покинуть поле, получив тяжелейшую травму.



Как сообщает Sky Sports, доктора зафиксировали у Марко надрыв связок лодыжки. Восстановление после такого рода повреждения может растянуться на месяцы, однако Груич останется на лечение в "Герте".



"Марко за короткое время стал важной фигурой для нас, и поэтому мы очень, очень опечалены за него лично и за нас. Теперь мы присмотрим за ним и поможем ему, чтобы он как можно скорее снова принялся исполнять эту роль", — сообщил генеральный менеджер "Герты" Михаэль Прец.