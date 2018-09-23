Феллайни беспокоит отставание МЮ от конкурентов
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признал, что его начинает беспокоить возрастающее отставание от конкурентов по Премьер-Лиге.
Не сумев обыграть накануне "Вулверхэмптон" (1:1), "красные дьяволы" отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на расстояние восьми очков. Феллайни считает, что закрыть такой отрыв будет проблематично.
"Все мы разочарованы результатом. Мы знаем, что можем играть гораздо лучше. Мы не победили, поэтому нам будет тяжело наверстать отставание".
"Мы должны быстрее распоряжаться мячом, быстрее доставлять его в атаку. Когда мы создаем моменты, их нужно реализовывать", - приводит слова Феллайни Goal.
23.09.2018 12:00
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Последние комментарии:
С такой игрой ЛЧ не видать как своих ушей.
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1 - Ливерпуль - 18
-8
6 - МЮ - 10
+8
20 - Хаддерсфилд - 2
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Мю занимает ровно то место, какое должно занимать команда показывающая такую игру
Не ниже, не выше
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только одуванчику не безразличен му похоже .
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Вылет в чемпиншип скоро...а он о лидерах
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