Феллайни беспокоит отставание МЮ от конкурентов

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признал, что его начинает беспокоить возрастающее отставание от конкурентов по Премьер-Лиге.

Не сумев обыграть накануне "Вулверхэмптон" (1:1), "красные дьяволы" отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на расстояние восьми очков. Феллайни считает, что закрыть такой отрыв будет проблематично.

"Все мы разочарованы результатом. Мы знаем, что можем играть гораздо лучше. Мы не победили, поэтому нам будет тяжело наверстать отставание".

"Мы должны быстрее распоряжаться мячом, быстрее доставлять его в атаку. Когда мы создаем моменты, их нужно реализовывать", - приводит слова Феллайни Goal.




Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 23.09.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. benefactor 23.09.2018 12:46 # benefactor
    С такой игрой ЛЧ не видать как своих ушей.

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  2. benefactor 23.09.2018 12:45 # benefactor
    1 - Ливерпуль - 18
    -8
    6 - МЮ - 10
    +8
    20 - Хаддерсфилд - 2

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  3. l-freeman 23.09.2018 12:34 # l-freeman
    Мю занимает ровно то место, какое должно занимать команда показывающая такую игру
    Не ниже, не выше

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  4. chr1s8rown 23.09.2018 12:09 # chr1s8rown
    только одуванчику не безразличен му похоже .

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  5. asnural 23.09.2018 12:02 # asnural
    Вылет в чемпиншип скоро...а он о лидерах

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