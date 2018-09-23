Грилиш близок к новому контракту с отступными в 60 миллионов фунтов

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш находится на пороге заключения нового контракта со своим клубом.

Напомним, Грилиш едва не покинул "Вилла Парк" минувшим летом. Бирмингемцам не удалось пробиться в Премьер-Лигу через плей-офф Чемпионшипа, из-за чего они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами и даже оказались на пороге введения внешней администрации.



В какой-то момент главный тренер "вилланов" Стив Брюс признал, что продажа Джека и ряда других звезд неизбежна. Этой ситуацией пытался воспользоваться президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви, пытаясь максимально сбить цену за Грилиша.



Однако Леви промедлил, а за это время "Астон Вилла" отыскала инвесторов и перестала остро нуждаться в деньгах. Таким образом, 23-летний англичанин остался в команде Брюса.



Как сообщает Sunday Express в эксклюзивном материале, теперь клуб из Бирмингема готов наградить Грилиша за продемонстрированный прогресс и преданность, продлив истекающий через два года контракт Джека на выгодных условиях.



Ожидается, новый контракт Грилиша будет предусматривать пункт об отступных в 60 миллионов фунтов, что позволит Джеку в будущем беспрепятственно уйти в какой-либо топ-клуб.