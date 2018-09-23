Грилиш близок к новому контракту с отступными в 60 миллионов фунтов

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш находится на пороге заключения нового контракта со своим клубом.

Напомним, Грилиш едва не покинул "Вилла Парк" минувшим летом. Бирмингемцам не удалось пробиться в Премьер-Лигу через плей-офф Чемпионшипа, из-за чего они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами и даже оказались на пороге введения внешней администрации.

В какой-то момент главный тренер "вилланов" Стив Брюс признал, что продажа Джека и ряда других звезд неизбежна. Этой ситуацией пытался воспользоваться президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви, пытаясь максимально сбить цену за Грилиша.

Однако Леви промедлил, а за это время "Астон Вилла" отыскала инвесторов и перестала остро нуждаться в деньгах. Таким образом, 23-летний англичанин остался в команде Брюса.

Как сообщает Sunday Express в эксклюзивном материале, теперь клуб из Бирмингема готов наградить Грилиша за продемонстрированный прогресс и преданность, продлив истекающий через два года контракт Джека на выгодных условиях.

Ожидается, новый контракт Грилиша будет предусматривать пункт об отступных в 60 миллионов фунтов, что позволит Джеку в будущем беспрепятственно уйти в какой-либо топ-клуб.



Метки Астон Вилла, Грилиш, контракты

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2018 11:00

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