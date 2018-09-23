Арнаутович рад, что заткнул своих критиков

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович считает, что ему удалось заткнуть своих критиков после невыразительного старта своей карьеры в лондонском клубе.

Летом 2017 Арнаутович перебрался к "молотобойцам" из "Стоука" за 25 миллионов фунтов. Марко уезжал в Лондон с репутацией капризного игрока, и его даже сравнивали с Марио Балотелли, с которым они делили апартаменты в период выступлений за "Интер".



Карьера Арнаутовича в новом клубе началась невыразительно и послужила одной из причин увольнения Славена Билича с поста главного тренера. Однако постепенно 29-летний австриец набрал отличную форму и раскрылся в качестве нападающего.



В этом календарном году Марко отличился девять раз и отдал семь результативных передач — в большем количестве голов (по состоянию на начало 6-го тура) поучаствовал только Мохамед Салах из "Ливерпуля". Арнаутович убежден, что теперь окончательно поборол скептицизм в отношении себя.



"Какую трансформацию я пережил? Думаю, я стал красивее, чем был прежде. Я значительно вырос в Англии. Я сильно изменился, потому что стал отцом, у меня двое дочерей. Когда я приехал сюда, каждый говорил: "Это новый Балотелли". Однажды я сказал себе: "Так нельзя продолжать, потому что потом твоя дочь будет читать обо всем этом и подумает, что ее отец был безумцем". Моя семья мне очень помогла".



"Иногда меня охватывают эмоции, и я не могу контролировать их, но теперь это происходит реже. Я научился держать свой рот на замке, не распускать руки и просто пытаться отправить мяч в сетку. Это лучший ответ".



"Люди жестко меня критиковали. Они говорили, я не возвращаюсь назад. Я смотрел видео, и я возвращался назад. Я всегда был близ своего крайнего защитника. Люди ожидали большего от меня, потому что я пришел за кучу денег. Мне нужно было делать что-нибудь особенное".



"Было бы слишком сурово сказать, что Славена уволили из-за меня. Возможно, я подвел его в паре случаев. Я очень уважаю Славена. Я люблю его как человека и как тренера. Я немного подвел его, и я думаю, он это почувствовал. Ему было непросто видеть, как я играю нападающего и забиваю голы".



"Люблю, когда люди критикуют меня. Нет чувства лучше, чем заставить их замолчать. Ты должен делать свою работу, люди с телевидения — свою. Им платят за это. Мне платят, чтобы я играл в футбол и показывал все, на что способен".



"Я заставил вас слегка замолчать после вашей критики, критики из телевизора. Но такова жизнь игроков. Тебя сильно критикуют, но если у тебя получается хорошо, тебя будут хвалить", — сообщил Арнаутович The Telegraph и The Guardian.