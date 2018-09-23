Ришарлисон: "Неймар — мой идол с детства"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон признался, что с детства его идолом является соотечественник Неймар, ныне выступающий за ПСЖ.

21-летнему Ришарлисону все еще очень далеко до высот Неймара, однако в последние месяцы карьера молодого игрока резко пошла на взлет. Нападающий перебрался в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов, забил три гола в двух первых матчах за новый клуб и был впервые вызван в сборную Бразилии.



Первая в карьере поездка в национальную команду принесла Ришарлисону лишь положительные эмоции — он отметился дублем против Сальвадора и смог поиграть в паре со своим кумиром.



"Неймар является моим идолом с детства. Я всегда пытался копировать его игру, а также пытался повторить некоторые из его причесок. Когда мне было 12 или 13, я сделал себе желтый ирокез. Мне толком так и не удалось поднять волосы, потому что у меня не было правильных средств для волос".



"Волосы держались лишь пять минут, после чего падали, поэтому в полной мере повторить ту прическу мне не удалось. Я рассказал ему об этом во время одного из обедов в сборной. Все в помещении легли от смеха — им это показалось забавным".



"Я сохранил свою футболку и свои бутсы после матча с Сальвадором и собираюсь поместить их под рамку. Неймар тоже отдал мне свою футболку. Моя футболка будет в рамке по соседству с футболкой Неймара, и я буду показывать их своим гостям".



"Куда бы мы ни отправлялись на матч, по пути я всегда смотрю голы Роналдо, Адриано и Неймара, чтобы вдохновиться этим. Затем на поле я пытаюсь делать то, что делали они".



"Также сейчас я смотрю некоторые свои голы, чтобы увидеть вещи, которые я сделал хорошо или могу сделать лучше. Сейчас у меня на телефоне мои голы за сборную Бразилии, и по пути из Нью-Йорка в Ливерпуль я посмотрел их раз 50", — цитирует Ришарлисона The Guardian.